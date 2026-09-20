Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Telangana PRC DA: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పీఆర్సీ, డీఏ ఆలస్యం..తెరవెనుక నిజాలను బయటపెట్టిన Zee న్యూస్ ఎడిటర్ శ్రీ భరత్!

Telangana PRC DA: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పీఆర్సీ, డీఏ ఆలస్యం..తెరవెనుక నిజాలను బయటపెట్టిన Zee న్యూస్ ఎడిటర్ శ్రీ భరత్!

Telangana PRC DA News: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతన సవరణ కమిషన్ (PRC) నివేదిక సమర్పణలో జరుగుతున్న తీవ్ర ఆలస్యంపై ఉద్యోగ వర్గాల్లో, సామాజిక మాధ్యమాల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించిన తర్వాత, చీఫ్ సెక్రెటరీ లేఖ రాసి 10 రోజులు గడుస్తున్నా పీఆర్సీ నివేదిక అందకపోవడంపై జీ తెలుగు న్యూస్ ఎడిటర్ శ్రీ భరత్ సమగ్రంగా విశ్లేషించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 20, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:39 PM IST
Telangana PRC DA: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పీఆర్సీ, డీఏ ఆలస్యం..తెరవెనుక నిజాలను బయటపెట్టిన Zee న్యూస్ ఎడిటర్ శ్రీ భరత్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Uttar Pradesh: భార్య ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కొరికితే.. భర్త ముక్కు కొరికేశాడు.!. యూపీలో బైటపడ్డ షాకింగ్ ఘటన..!
2
3
4
5