/Telangana PRC DA: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పీఆర్సీ, డీఏ ఆలస్యం..తెరవెనుక నిజాలను బయటపెట్టిన Zee న్యూస్ ఎడిటర్ శ్రీ భరత్!

Telangana PRC DA News: రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పీఆర్సీ (PRC), డీఏ (DA) అంశాలపై ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న అలసత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పీఆర్సీ నివేదికను సాధ్యమైనంత త్వరగా అందజేయాలని చీఫ్ సెక్రెటరీ లేఖ రాసి పది రోజులు పూర్తయినా, ఆ నివేదిక ఇంకా చీఫ్ సెక్రటరీకి చేరకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ నెల 9వ తేదీన చీఫ్ సెక్రెటరీ లేఖ ఇవ్వగా, 19వ తేదీ వచ్చినా నివేదిక రాకపోవడంతో ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర అసహనం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగుల పీఆర్సీ, డీఏల ప్రక్రియ మరింతగా లేటు అవుతున్న క్రమంలో.. తెరవెనుక జరుగుతోన్న పరిస్థితులను కులకషంగా వివరించారు.
ఈ సుదీర్ఘ ప్రక్రియ భారత రాజ్యాంగ రచన కంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటోందని ఉద్యోగులు సెటైర్లు వేస్తున్నట్లు జీ తెలుగు న్యూస్ ఎడిటర్ శ్రీ భరత్ చెప్పుకొచ్చారు. ప్రభుత్వం నాటకాలు ఆడకుండా తమ ఆర్థిక పరిస్థితిపై స్పష్టత ఇవ్వాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు.
తెలంగాణ ఉద్యోగుల పీఆర్సీ, డీఏలపై క్లారిటీ ఇచ్చేందుకు జరుగుతోన్న ఈ కాలయాపనపై సోషల్ మీడియా వేదికగా పలు సెటైర్లు, జోకులు వస్తున్నాయని ఎడిటర్ శ్రీ భరత్ తెలిపారు. డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ నేతృత్వంలోని డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించడానికి 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజుల సమయం తీసుకుందని, కానీ ఉద్యోగుల జీతాల పెంపును నిర్ణయించే పీఆర్సీ కమిషన్ దాదాపు 3 సంవత్సరాలకు పైగా సమయం తీసుకోవడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని విమర్శించారు. దేశ రాజ్యాంగాన్ని రచించడానికి పట్టిన సమయం కంటే పీఆర్సీ నివేదిక తయారీకే ఎక్కువ సమయం పడుతుండటంపై జీ తెలుగు న్యూస్ వేదికగా జరిగిన విశ్లేషణ కార్యక్రమంలో ఆయన ఆశ్చర్యం వ్యక్చం చేశారు.
గత కేసీఆర్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రారంభమైన ఈ పీఆర్సీ కమిషన్ వ్యవహారం, వెయ్యి ఎపిసోడ్లు దాటిన ఒక సుదీర్ఘమైన టీవీ సీరియల్లాగా సాగుతోందని ఎడిటర్ శ్రీ భరత్ విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికీ ఈ సీరియల్ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉందన్నారు. ఇందులో అధికారుల తప్పు ఏమీ లేదని, శివశంకర్ గారిని బ్లేమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం "నువ్వు కొట్టినట్లు చేయి, నేను ఏడ్చినట్లు చేస్తా" అనే డ్రామాలు బంద్ చేసి, తమ ఆర్థిక శక్తి ఎంతో, ఎంత చేయగలుగుతారో క్లియర్గా చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
రాబోయే 21వ తేదీన సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ అంశంపై స్పష్టత వస్తుందో లేదో చూడాల్సి ఉంది. జీ తెలుగు వార్తల ప్రత్యక్ష చర్చలో ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ ఛైర్మన్ చావా రవి, మారం జగదీశ్వర్, సదానంద గౌడ్ తదితరులు పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు.
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