Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /హైదరాబాద్‌లో 10 లక్షల ఓట్లు రద్దు.. SIRకు 4 రోజులే గడువు..

హైదరాబాద్‌లో 10 లక్షల ఓట్లు రద్దు.. SIRకు 4 రోజులే గడువు..

Telangana SIR Process: తెలంగాణలో సమగ్ర ఓటర్ల ప్రత్యేక సవరణ SIR ఎన్యుమరేసన్‌ ముగింపుకు  సమయం దగ్గర పడుతోంది. ఇందుకు మరో 4 రోజులే సమయం మిగిలిఉంది.  రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు దాదాపు 77.12 శాతం ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఇక తెలంగాణ రాజధానిలో చాలా మంది వలస వచ్చినవాళ్లున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది సొంత ప్రాంతాల్లో ఓటు హక్కును ఉంచుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ భారీగా ఓటర్లు తగ్గే అవకాశాలున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 06, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:10 PM IST
హైదరాబాద్‌లో 10 లక్షల ఓట్లు రద్దు.. SIRకు 4 రోజులే గడువు..
Image Credit: SIR Telangana (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రేపటి నుంచే ఉపాధ్యాయుల సమరభేరి.. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి డెడ్‌లైన్.. డిమాండ్లు ఇవే..!!
2
3
4
5