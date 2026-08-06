SIR Process: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సమగ్ర ఓటర్ల ప్రత్యేక సవరణ కార్యక్రమంలో ప్రజలు పాల్గొని తమ ఓటు వివరాలను అధికారులకు అందజేస్తున్నారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ వంటి పార్టీలు పలు ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసి ఓటర్లకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. ఇక సర్ ఎన్యుమరేషన్ ఫారం నింపడానికి మరో వారం రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. మరోవైపు రాజధాని ప్రాంతమైన హైదరాబాద్లో ఈ ఎన్యుమరేషన్ కాస్త నెమ్మదిగా జరుగుతోంది. కాగా హైదరాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు 10 లక్షల ఓట్లు ఓటర్ల లిస్ట్ నుంచి కనుమరుగు కానున్నాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
డూప్లీకేట్ ఓట్ల తొలిగింపు..
హైదరాబాద్ జిల్లాలో నిర్వహించిన SIR ప్రక్రియలో ఇప్పటికే ఇతర ప్రాంతాల్లో ఓటు కలిగి ఇక్కడ కూడా నమోదైన డూప్లికేట్ ఓటర్లు, అడ్రస్లో లేనివారు , చనిపోయిన వారు ఇలా ఈ వివిధ కారణాల వల్ల దాదాపు 9.95 లక్షల ఓటర్లను హైదరాబాద్ జిల్లా ఓటర్ల లిస్ట్ నుంచి తొలగించేందుకు అధికారులు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ జిల్లాలోని 15 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో చూస్తే జూబ్లీ హిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా 88 వేల 933 మంది ఓటర్లు , అంబర్పేట్లో అత్యల్పంగా 38 వేల 208 మంది ఓట్లు రద్దుకానన్నట్టు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. నమోదయ్యారు. ఆగస్టు 5 నాటి జనాభా గణన పత్రాల డిజిటలైజేషన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం.. హైదరాబాద్ జిల్లాలో 57.56 శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తయింది. మొత్తం 47 లక్షల 36 వేల 669 మంది ఓటర్లలో.. 27 లక్షల 26 వేల 665 మంది ఓటర్లకు డిజిటలైజేషన్ పూర్తయింది.
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