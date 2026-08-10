Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Telangana SIR Last Date: తెలంగాణలో 60 లక్షల ఓట్లు తొలగింపు..ఈ పార్టీకి చెమటలు పట్టే కొత్త టెన్షన్!

Telangana SIR Last Date: తెలంగాణలో 60 లక్షల ఓట్లు తొలగింపు..ఈ పార్టీకి చెమటలు పట్టే కొత్త టెన్షన్!

Telangana SIR Last Date: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత నెల రోజులుగా జరుగుతున్న సమగ్ర ఓటర్ల సవరణ (SIR) ప్రక్రియ నేటితో ముగియనుంది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 60 లక్షల ఓట్లను తొలగించినట్లు సమాచారం అందుతోంది. అయితే రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 60 లక్షల ఓట్లను తొలగించగా.. తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీల్లో ఇప్పుడు కలవరం మొదలైంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 10, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:32 PM IST
Telangana SIR Last Date: తెలంగాణలో 60 లక్షల ఓట్లు తొలగింపు..ఈ పార్టీకి చెమటలు పట్టే కొత్త టెన్షన్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
చిన్నారులకు నిమ్స్‌లో ఆగస్టు 13వ తేదీ నుంచి ఉచిత గుండె శస్త్రచికిత్సలు..!!
2
3
4
5