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Telangana Weather Alert: తెలంగాణలో మూడు రోజుల వర్షాల హెచ్చరిక… ఈ జిల్లాలకు అలర్ట్!.

Telangana Weather Alert:తెలంగాణలో నైరుతి రుతుపవనాలు మరింత విస్తరించడంతో రానున్న మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 15, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:51 PM IST
Telangana Weather Alert: తెలంగాణలో మూడు రోజుల వర్షాల హెచ్చరిక… ఈ జిల్లాలకు అలర్ట్!.
Image Credit: telanganaweather(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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