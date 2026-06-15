/Telangana Weather Alert: తెలంగాణలో మూడు రోజుల వర్షాల హెచ్చరిక… ఈ జిల్లాలకు అలర్ట్!.

Telangana Weather Alert:తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం క్రమంగా పెరుగుతోంది. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం విడుదల చేసిన తాజా బులెటిన్ ప్రకారం జూన్ 15 నాటికి రుతుపవనాలు రాష్ట్రంలోని మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించాయి. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో వర్షపాతం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
వాతావరణ శాఖ వివరాల ప్రకారం ప్రస్తుతం రుతుపవనాల ఉత్తర పరిమితి హైదరాబాద్, భద్రాచలం సహా పలు ప్రాంతాల మీదుగా కొనసాగుతోంది. అలాగే రాబోయే నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులలో తెలంగాణలోని మిగిలిన ప్రాంతాలకు కూడా నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తిగా విస్తరించే పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
ఈరోజు మరియు రేపు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఎల్లుండి కూడా కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు కొనసాగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సాయంత్రం మరియు రాత్రి సమయాల్లో వర్షాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతల విషయానికి వస్తే రాబోయే మూడు రోజులలో పెద్దగా మార్పులు ఉండవని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం నమోదవుతున్న గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలే కొనసాగనున్నాయి.
అయితే ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల ప్రజలకు ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈరోజు మరియు రేపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.
గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు, ప్రయాణికులు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పనిచేసే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే సమయంలో చెట్ల కింద నిలబడకుండా సురక్షిత ప్రదేశాల్లో ఆశ్రయం పొందాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
మొత్తంగా తెలంగాణలో వచ్చే మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు, ఉరుములు, ఈదురుగాలుల ప్రభావం కనిపించే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు వాతావరణ శాఖ సూచనలను పాటించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
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