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Telangana Rains: హైదరాబాద్, ఉత్తర తెలంగాణలో కుండపోత వర్షం.. ఐఎండీ రెడ్ అలర్ట్..

Telangana Rains: నైరుతి ఋతుపవనాలు తెలంగాణలో నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు జిల్లాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. అయితే గత రెండు రోజులుగా హైదరాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ఇక నైరుతి ప్రభావంతో హైదరాబాద్ సహా ఉత్తర తెలంగాణలో కుండపోత వర్షం పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:25 AM IST
Telangana Rains: హైదరాబాద్, ఉత్తర తెలంగాణలో కుండపోత వర్షం.. ఐఎండీ రెడ్ అలర్ట్..
Image Credit: Telangana Rains (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Telangana Rains: హైదరాబాద్, ఉత్తర తెలంగాణలో కుండపోత వర్షం.. ఐఎండీ రెడ్ అలర్ట్..
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