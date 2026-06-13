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Telangana Rain Alert: తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. మరో 2 రోజులు భారీ వర్షాలు..

Heavy Rain Alert: తెలంగాణలో మృగశిర కార్తె ప్రవేశించిన నేపథ్యంలో పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. మరోవైపు అదే సమయంలో ఎల్‌నినో ప్రభావంతో చాలా చోట్ల 42 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. నైరుతి ఋతుపవనాలు ఇక్కడ మందగమనంతో కదులుతున్నాయి. మరో 2 రోజుల్లో తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 13, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:30 AM IST
Telangana Rain Alert: తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. మరో 2 రోజులు భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Telangana Rain Alert (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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