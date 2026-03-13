Telangana Weather Update: తెలంగాణలో 3 రోజులు భారీ వర్షాలు.. బిగ్ అలర్ట్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad
Telangana Weather Update: తెలంగాణలో మార్చి నెలలో ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచి బయటకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో వాతావరణ శాఖ తెలంగాణ వాసులకు చల్లటి కబురు చెప్పింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 07:44 AM IST

Telangana Rains: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరో  రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కురవనున్నాయని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ నెల 15, 16 తేదీల్లో తేలిక పాటి నుంచి ఓ  మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది.ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. ఈ ప్రభావం హైదరాబాద్‌ సహా ఉమ్మడి అదిలాబాద్‌, వరంగల్‌, మహబూబాబాద్‌, మెదక్‌, ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాల్లో అధికంగా ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. 

వర్షాలతో మండుతున్న ఎండలు, ఉక్కపోతకు స్వల్ప ఉపశమనం కలగనుంది.  ఈ నెల 19వ తేదీ వరకు తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. వర్షాలు మొదలయ్యే వరకూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండలు దంచికొట్టనున్నాయి. ఇప్పటికే నల్గొండ,కరీంనగర్, ఖమ్మం వంటి ప్రాంతాల్లో 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతులు నమోదు అవుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరగనున్నట్టు వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. 

ఈ సారి ఎండాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు గతం ఎన్నడు లేనంతగా గరిష్ఠంగా ఉండబోతున్నట్టు భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ముఖ్యంగా రాజస్థాన్ వంటి ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వేడి గాలులతో మరింతగా పెరనున్నాయట. మార్చి నెల చివర్లో టెంపరేచర్స్ పీక్స్ కు వెళ్లనున్నాయి. మరి ముఖ్యంగా  ఏప్రిల్ నెలలో  గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావచ్చు అని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు తెలంగాణలో ఈనెల 15వ తేదీ వరకు పొడి వాతావరణం ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అల్టీమేటం జారీ  చేసింది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 33 డిగ్రీల నుంచి 40 డిగ్రీల మధ్య నమోదు అవుతున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

telangana rainsTelangana weather updatesbig alert Hyderabad Weather ForecastWeather forecast

