/తెలంగాణకు ఐఎండీ చల్లటి కబురు.. మరో 3 రోజులు వానలు..

Telangana Weather update: తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో గత రెండు రోజులుగా ముసురు పట్టింది. నిన్న తెలంగాణలో అత్యధికంగా మల్కాజ్గిరిలో 1.8 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు ఐఎండీ తెలిపింది. మరోవైపు జగిత్యాల జిల్లా పెద్దపల్లిలో 1.4 సెం.మీ.. మల్కాజ్గిరి ఆనంద్బాగ్లో 1.4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
అటు కరీంనగర్ చొప్పదండి, మెదక్ జిల్లాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో 1.2 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు తెలంగాణలో వచ్చేమూడు రోజుల పాటు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పశ్చిమ వాయువ్య బంగార ఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి ఆవర్తనానికి అల్పపీడనం తోడుకావడంతో ప్రస్తుతానికి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాబోయే మూడు రోజులు పాటు ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి.
పొంగిపొర్లుతున్న డ్రైనేజీలు..
మొత్తంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ముసురుతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి. నిన్న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే చాలా జిల్లాల్లో కూడా తేలికపడి వర్షాలు కురిసాయి. హైదరాబాద్ సిటీలో ఉదయం నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం పడింది. ఆకాశం మొత్తం మబ్బు కమ్మేయడంతో సూర్యుడి జాడ కనిపించడం లేదు. వర్షాల నేపథ్యంలో అంటు వ్యాధులు విజృంభిస్తున్నాయి. ఆసుపత్రులు రోగులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ప్రజలు ఈ సమయంలో కాచి చల్లార్చిన నీటిని తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం యంత్రాంగం మాత్రం ఎక్కడా పనిచేసిన దాఖలాలు కనిపించడం లేదు పలు ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజీలు రోజులకు రోజులు పొంగిపొర్లుతున్న ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్టైనా లేదు.
మూడు కార్పోరేషన్ల పరిధితో పడకేసిన పారిశుద్ధ్యం..
జీహెచ్ఎంసీ, ఎంఎన్సీ, సీఎన్సీ పరిధిలో అధికారుల మాటలను పట్టించుకునే వారు క్షేత్రస్థాయిలో లేరనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా ఉప్పల్, నాచారం, మల్లాపూర్, బోడుప్పల్, శక్తిసాయి నగర్, చాంద్రాయణ గుట్ట, సైదాబాద్, కందికల్ గేట్, పుప్పాల్ గూడ, యూసుఫ్ గూడా, చార్మినార్, జూబ్లీహిల్స్, కూకట్ పల్లి, మియా పూర్ ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజీలు పొంగిపోర్లుతున్నాయి. వీటితో అంటు వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇప్పటికైనా అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పనులు వేగవంతం చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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