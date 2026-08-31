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తెలంగాణకు ఐఎండీ చల్లటి కబురు.. మరో 3 రోజులు వానలు..

Telangana IMD Alert: తెలంగాణలో వచ్చే మూడు రోజులు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. పలు ప్రాంతాలలో ముసురు పట్టి ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వాయువ్య బంగాళ ఖాతంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతుంది. దీని  ప్రభావం  ప్రస్తుతం బెంగాల్, ఉత్తర ఒడిస్సా ప్రాంతాలలో కొనసాగుతుందని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 31, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:40 AM IST
తెలంగాణకు ఐఎండీ చల్లటి కబురు.. మరో 3 రోజులు వానలు..
Image Credit: Heavy Rains (ZEE News /Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణకు ఐఎండీ చల్లటి కబురు.. మరో 3 రోజులు వానలు..
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