/CM Revanth Reddy: నిరుద్యోగులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. TGPSC నుంచి మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల.. డిటెయిల్స్..

Tgpsc announces 86 diet lecturer posts Recruitment: తెలంగాణలో కొన్ని రోజులుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిరుద్యోగులకు వరుస నోటిఫికేషన్ ల విషయంలో వరుస శుభవార్తలు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే టీజీపీఎస్సీ నుంచి తెలంగాణ ఆవిర్భావం వేళ ఏక కాలంలో మూడు విభాగాల్లో ఇంజినీరింగ్ పోస్టుల భర్తీకి వేర్వేరు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది. ఆ నోటిఫికేషన్ లో ఏకంగా 290 పోస్టులను భర్త చేయనున్నారు. ఆతర్వాత కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పోలీస్ శాఖలో 5వేల పోస్టులను భర్తీ చేస్తామని తెలిపారు. దీనిపై కూడా అధికారులు కసరత్తులు ప్రారంభించారు. ఈక్రమంలో టీజీపీఎస్సీ మరో నోటిఫికేషన్ ను విడుదల చేసింది.
తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (టీజీపీఎస్సీ) స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ విభాగం పరిధిలోని డైట్ లో ఖాళీగా ఉన్న 86 లెక్చరర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీనిలో సీనియర్ లెక్చరర్- 23 , లెక్చరర్- 63 పోస్టులు ఉన్నాయి. మొత్తంగా 86 ఖాళీలకు టీజీపీఎస్సీ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయ రంగంలో రాణించాలనుకున్న వారికి ఇది గోల్డెన్ చాన్స్ గా చెప్పుకొవచ్చు.
ఈ పోస్టులకు జూన్ 24 నుంచి జూలై 29 వరకు కమిషన్ దరఖాస్తులు స్వీకరించనుంది. ఈ ఉద్యోగాలకు వయోపరిమితి జూలై 1, 2026 నాటికి 18 సంవత్సరాల నుంచి 44 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలని నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు. పూర్తి వివరాల కోసం టీజీపీఎస్సీ కమిషన్ అధికారిక వెబ్ సైట్ ను సందర్శించాలని అధికారులు సూచించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.