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CM Revanth Reddy: నిరుద్యోగులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. TGPSC నుంచి మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల.. డిటెయిల్స్..

Tgpsc releases 86 diet lectured posts: టీజీపీఎస్సీ నుంచి మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడంతో నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో డైట్ విభాగంలో 86 లెక్చరర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 18, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:45 PM IST
CM Revanth Reddy: నిరుద్యోగులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. TGPSC నుంచి మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల.. డిటెయిల్స్..
Image Credit: tgpsc(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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