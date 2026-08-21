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TGSRTC: బస్సు ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ బంపర్ శుభవార్త.. ఏకంగా 10 శాతం రాయితీ.!. డిటెయిల్స్..

Tgsrtc 10 percent discount: ప్రయాణికులు తాము వెళ్లాలనుకున్న గమ్యస్థానం, తిరుగు ప్రయాణం టికెట్లు ఒకేసారి బుక్ చేసుకున్న వారికి  తెలంగాణ ఆర్టీసీ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఈ సదుపాయంను ప్రజలు ఉపయోగించుకొవాలని కోరింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 21, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:55 PM IST
TGSRTC: బస్సు ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ బంపర్ శుభవార్త.. ఏకంగా 10 శాతం రాయితీ.!. డిటెయిల్స్..
Image Credit: tgsrtcbusoffernews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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