/Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బంపర్ శుభవార్త.. ఇక నుంచి రాత్రంతా బస్సులు.!. రూట్ మ్యాప్ విడుదల చేసిన ఆర్టీసీ.!.

Tgsrtc announces night special bus services in hyderabad: హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఇటీవల విపరీతమైన రద్దీ పెరిగిపోయింది. అనేక రోడ్డు మార్గాలు, ఫ్లైఓవర్ లు, మెట్రోలు, బస్సులను ఏర్పాటు చేసిన ట్రాఫిక్ మాత్రం ఇంతకింతకు పెరుగుతునే ఉంది. అయితే.. ముఖ్యంగా డే అంతా ప్రజలు ఉద్యోగాలు, చదువులు, పనులు ఇతర అన్నిరకాల తమ పనుల కోసం బస్సులలో ప్రయాణిస్తారు. ఇటీవల బస్సులలో రద్దీపెరిగిపోవడంతో అదనంగా బస్సులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మరోవైపు రాత్రి పూట చాలా మంది ఉద్యోగాలు చేసే వారు, ఐటీ ఉద్యోగులు, ప్రైవేటు కంపెనీలలో పనిచేసే వారు సరైన టైమ్ లలో బస్సులు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
కొంత మంది ఆటోవాలాలు, ప్రైవేటు వాహన దారులు ఇదే అదునుగా భావించి ప్రయాణికుల నుంచి అందిన కాడికి దోచుకుంటున్నారు. దీంతో వీటిని చెక్ పెట్టే విధంగా తెలంగాణ ఆర్టీసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి రాత్రి పూట కూడా బస్సులను నడిపిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
ముఖ్యంగా ఎంపిక చేసిన కొన్ని రూట్లలో వీటిని అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఇప్పటివరకు ఉదయం 5 గంటలకు మొదలవుతున్న ఆర్టీసీ సర్వీసులు రాత్రి 12 గంటల వరకు బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి. కానీ ఇక నిరంతరం ఆర్టీసీ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ముఖ్యంగా కోఠి నుంచి పటాన్ చెరువు మార్గాలలో రాత్రి 4 బస్సు సర్వీసులు అందుబాగులో ఉండనున్నాయి.
219 బస్సు.. కోఠి నుంచి తొలి బస్సు రాత్రి 11.40 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 4.30 గంటలకు ఉంటుంది. ఇక సికింద్రాబాద్-పటాన్ చెరువు మార్గంలో రూట్లో రాత్రి 11.20 గంటలకు తొలి బస్సు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు సికింద్రాబాద్ నుంచి ఉంటుంది.
దీనితో పాటు 218 బస్సు.. అప్ఝల్ గంజ్-పటాన్ చెరువు రూట్లో మొత్తం రెండు బస్సులు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. తొలి బస్సు అఫ్జల్గంజ్ నుంచి రాత్రి 11.25 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3.05 గంటలకు ఉంటుంది.
ఆతర్వాత. 290 U.. హయత్ నగర్-సికింద్రాబాద్ బస్సు హయత్ నగర్ నుంచి రాత్రి 11.20 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 195 W బాచుపల్లి-వేవ్ రాక్ ల మధ్య తొలి బస్సు రాత్రి 9.15 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3.10 గంటలకు ఉంటుంది.
అలాగే 10 H కొండాపూర్-సికింద్రాబాద్ రూట్లో కొండాపూర్ నుంచి తొలి బస్సు రాత్రి 10.55 గంటలకు, చివరి బస్సు తెల్లవారుజామున 3.40 గంటలకు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ ఈ రూట్లలో బస్సులను ప్రవేష పెట్టింది. రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని రూట్లలోనే రాత్రిపూట బస్సులను తిప్పేందుకు సన్నాహలు చేపట్టింది. ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే 99592256160 నెంబర్లకు కాల్ చేయాలని ఆర్టీసీ అధికారులు కోరారు.
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