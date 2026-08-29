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Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బంపర్ శుభవార్త.. ఇక నుంచి రాత్రంతా బస్సులు.!. రూట్ మ్యాప్ విడుదల చేసిన ఆర్టీసీ.!.

Tgsrtc rout map for night busses: సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన రూట్లలో స్పెషల్ బస్సులను నడిపించనున్నట్లు  ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. దీంతో ముఖ్యంగా ఐటీ ఉద్యోగులు, రాత్రి పూట జాబ్ లు చేసే వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 29, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:49 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బంపర్ శుభవార్త.. ఇక నుంచి రాత్రంతా బస్సులు.!. రూట్ మ్యాప్ విడుదల చేసిన ఆర్టీసీ.!.
Image Credit: tgsrtc(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బంపర్ శుభవార్త.. ఇక నుంచి రాత్రంతా బస్సులు.!. రూట్ మ్యాప్ విడుదల చేసిన ఆర్టీసీ.!.
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