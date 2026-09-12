/TGSRTC Bus Fare: వినాయక చవితి వేళ తెలంగాణ ఆర్టీసీ బాదుడు.!. లబో దిబోమంటున్న బస్సు ప్రయాణికులు.. !

Tgsrtc bus ticket prices hikes in telanana: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో ప్రస్తుతం మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం సదుపాయంను కల్పిస్తున్నారు. మరోవైపు మహిళల నుంచి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అయితే.. ప్రస్తుతం దేశంలో ఎక్కడ చూసిన వినాయక చవితి పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. మరోవైపు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు కలసి రావడంతో చాలా మంది తమ సొంతూర్లకు క్యూలు కట్టారు. అయితే.. ఇటీవల ఆర్టీసీ అధికారులు పండగ ఏదైన రద్దీకి తగ్గ బస్సులను ఏర్పాటు చేయకుండా అదనపు బస్సులు, స్పెషల్ బస్సుల పేరిట ప్రయాణికులపై భారం మోపుతున్నారు. పండగ వచ్చిందంటే చాలు.. ప్రయాణిలకు జేబులకు చిల్లులు పడేలా చార్జీలను ఎడాపెడా పెంచేస్తున్నారు. దీంతో జనాలు పండగ వచ్చిందంటే.. సొంతూర్లకు వెళ్లాలంటే ఆర్టీసీ చార్జీలను చూసి హడలెత్తిపోతున్నారు.
వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రయాణికులపై ఆర్టీసీ బాదుడు
హైదరాబాద్ నుండి హన్మకొండ ఏసీ బస్సులో టికెట్ ధర సామాన్యంగా రూ.410 ఉండగా, పండుగ సందర్భంగా రూ.570 చేశారని ఓ ప్రయాణికుడి ఆవేదన pic.twitter.com/eEI110KAG7
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 12, 2026
ఒకవైపున మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం ఇస్తునే..మరోవైపున చార్జీలుపెంచి డబుల్ టికెట్లను మగాళ్ల నుంచి వసూలు చేస్తున్నారని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. తాజాగా.. వినాయక చవితి సందర్భంగా టికెట్ ధరలను దాదాపు 40 శాతం పెంచేసిందని ప్రయాణికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వినాయక చవితి సందర్భంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు ప్రయాణికులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆయా బస్టాండ్ లకు చేరుకుంటున్నారు. దీంతో ప్రధాన నగరాల్లోని బస్టాండ్ లు ప్రయాణికులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి.ఈ సమయంలో బస్సులకు డిమాండ్ పెరగడంతో టికెట్ ధర కూడా పెరిగిందంటూ ఒక ప్రయాణికుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్ నుంచి హన్మకొండ వెళ్లే ఏసీ బస్సు టికెట్ సాధారణంగా రూ.410 ఉంటుందని, అయితే పండుగ సందర్భంగా అదే ప్రయాణానికి రూ.570 వసూలు చేశారని తన గోడును సోషల్ మీడియా వేదికంగా పంచుకున్నాడు. పెరిగిన చార్జీల ప్రకారం.. ఒక్క టికెట్పై రూ.160 అదనంగా చెల్లించాల్సి వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
ప్రతిసారి పండగకు ఇంటికి వెళ్తున్నామన్న ఆనందం కన్నా.. ఈ ఆర్టీసీ బాదుడు గురించి టెన్షన్ పడాల్సిన సిట్యువేషన్ ఎదురైందని సగటు మధ్య తరగతి ప్రయాణికులు ప్రభుత్వంపై, ఆర్టీసీ అధికారుల తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహంవ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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