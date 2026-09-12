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TGSRTC Bus Fare: వినాయక చవితి వేళ తెలంగాణ ఆర్టీసీ బాదుడు.!. లబో దిబోమంటున్న బస్సు ప్రయాణికులు.. !

Vinayaka chavithi festival: పండగ వేళ సొంతూర్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులు పెరిగిన ఆర్టీసీ చార్జీల ధరలు చూసి తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రత్యేక బస్సుల పేరిట ప్రయాణికులపై చార్జీల భారం మోపుతున్నారని జనాలు వాపోతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 12, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:10 PM IST
TGSRTC Bus Fare: వినాయక చవితి వేళ తెలంగాణ ఆర్టీసీ బాదుడు.!. లబో దిబోమంటున్న బస్సు ప్రయాణికులు.. !
Image Credit: tgsrtc(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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TGSRTC Bus Fare: వినాయక చవితి వేళ ఆర్టీసీ బాదుడు.. లబో దిబోమంటున్న బస్సు ప్రయాణికులు..
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