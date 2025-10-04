Tgsrtc hikes bus fares in Hyderabad and secunderabad from October 6 th: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ పండగ వేళ ప్రజలకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా జంట నగరాల పరిధిలోని హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ లలో.. ఆర్టీసీ చార్జీల్ని పెంపు చేపట్టబోతున్నామని అధికారులు ప్రకటించారు.
పెరిగిన ఆర్టీసీ చార్జీలు ఈ నెల 6 సోమవారం నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా.. సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్, ఈ-ఆర్డినరీ, ఈ-ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో పెంపు ఉండనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
జంట నగరాల పరిధిలో.. సిటీ ఆర్డినరీ, ఈ-ఆర్డినరీ, ఈ-ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్, బస్సుల్లో మొదటి మూడు స్టేజీల వరకు రూ.5 పెంపు ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.
అదే విధంగా... 4వ స్టేజి నుంచి రూ.10 అదనపు ఛార్జీ వసూలు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. మెట్రో డీలక్స్, ఈ-మెట్రో ఏసీ సర్వీసుల్లో మొదటి స్టేజీకి రూ.5 పెంచగా, రెండో స్టేజీ తర్వాత అదనంగా రూ.10 ఛార్జీ వసూలు చేయనున్నట్లు అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
ప్రయాణికుల కోసం మరిన్ని సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి తీసుకొని రావడం కోసం, ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల మౌలిక సదుపాయాల వ్యయాల కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ఆర్టీసీ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
Read more: Hyderabad Rains: హైదరాబాద్ వాసులకు పిడుగులాంటి వార్త.... రానున్న రెండు, మూడు గంటల్లో భారీ వర్షాలు.. జీహెచ్ఎంసీ అలర్ట్..
మరోవైపు ఇప్పటికే దసరా నేపథ్యంలో చార్జీల బాదుడుతో ప్రయాణికులు తీవ్రంగా బెంబెలెత్తిపోయారు. అది చాలదన్నట్లు దీపావళి పండగకు ముందు ఈ పెంపు ఏంటని జంటనగర వాసులు షాక్ అవుతున్నారు.
