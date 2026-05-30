/TGSRTC Busses: ఆర్టీసీ ప్రయాణికులు బిగ్ అలర్ట్.. జూన్ 1 నుంచి మారనున్న బస్ చార్జీలు..అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే.?.

Tgsrtc summer discount journey offer ends on may month end: తెలంగాణ ఆర్టీసీ అధికారులు బస్సు చార్జీలపై మరోసారి కీలక ప్రకటన చేశారు. గత మూడు నెలల నుంచి భానుడి ప్రభావంతో జనాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న జనాలు ఆర్టీసీ అధికారులు మెట్రో డీలక్స్, మెట్రో లగ్జరీ, ఏసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించేందుకు గాను రాయితీ కల్పించారు. అయితే ప్రస్తుతం ఎండలు గతంతో పొలిస్తే తగ్గు ముఖం పట్టాయి. ఈ క్రమంలో గతంలో ప్రకటించినట్లుగానే ఆర్టీసీ అధికారులు మూడు నెలల పాట ప్రయాణ సదుపాయం రేపటితో అంటే మే 31తో ముగిసింది.
ఈ క్రమంలో మరల పాత ధరలు మెట్రో డీలక్స్, మెట్రో లగ్జరీ, ఏసీ బస్సుల్లో అందుబాటులోకి ఉంటాయని ఆర్టీసీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మార్చి 1 నుంచి మే 31 వరకు రాయితీని సదుపాయంను ఆర్టీసీ అధికారులు అమలు చేస్తామని చెప్పారు. ఈ సదుపాయం రేపటితో ముగియనుందని ఆర్టీసీ అధికారులు కీలక ప్రకటన చేశారు.
జంట నగరాల ప్రయాణికులు ఈవిషయంను గమనించాలని, మరల చార్జీలు పెంచారని లేదా ఇతర సమస్యలు రాకుండా ఈ విషయంపై అధికారులు స్పష్టమైన ప్రకటన చేశామన్నారు.
మరోవైపు ఈ సమ్మర్ లో మూడు నెలల పాటు తమకు మెట్రో డీలక్స్, మెట్రో లగ్జరీ, ఏసీ బస్సు ప్రయాణంలో రాయితీని కల్పించినందుకు ప్రయాణికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక ఆర్టీసీకి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.
