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TGSRTC Special Buses: భక్తులకు TGSRTC శుభవార్త.. ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్ దర్శనానికి ప్రత్యేక బస్సులు..!

Khairatabad Balapur Ganesh Special Buses: హైదరాబాద్‌లోని వినాయక భక్తులకు TGSRTC తీపి కబురు అందించింది. నగరంలోని ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి, బాలాపూర్ గణేష్ మండపాలను దర్శించుకునే భక్తుల సౌకర్యార్థం భారీ ఎత్తున ప్రత్యేక బస్సులను నడపాలని నిర్ణయించింది. సెప్టెంబర్ 14 నుంచి 24 వరకు నగరంలోని కీలక ప్రాంతాలు, ప్రధాన బస్ స్టేషన్లను కలుపుతూ ఈ బస్సులు నిరంతరాయంగా సేవలందించనున్నాయి. వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 12, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:56 PM IST
TGSRTC Special Buses: భక్తులకు TGSRTC శుభవార్త.. ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్ దర్శనానికి ప్రత్యేక బస్సులు..!
Image Credit: TGSRTC Special Buses (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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