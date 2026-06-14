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Telangana Schools Reopen: అమావాస్య వేళ స్కూళ్లు తిరిగి ప్రారంభం.. విద్యార్థులకు శుభవార్త చెప్పిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ.!.

Tgsrtc special busses for school students:  తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ కూడా విద్యార్థులు బస్సుల విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకొవాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రత్యేకంగా రద్దీగా ఉండే రూట్ లలో అదనపు ట్రిప్ లు ప్లాన్ చేసుకొవాలన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 14, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:32 PM IST
Telangana Schools Reopen: అమావాస్య వేళ స్కూళ్లు తిరిగి ప్రారంభం.. విద్యార్థులకు శుభవార్త చెప్పిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ.!.
Image Credit: telangananews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Telangana Schools Reopen: అమావాస్య వేళ స్కూళ్లు తిరిగి ప్రారంభం.. విద్యార్థులకు శుభ
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