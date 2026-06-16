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The Suraka School: కొల్లూరులో ది సురాకా స్కూల్ కొత్త అకడమిక్ బ్లాక్ ప్రారంభం

The Suraka School Futura Excellence: పాఠశాల విద్యలో సరికొత్త ఒరవడి సృష్టిస్తున్న హైదరాబాద్‌లోని కొల్లూరులో ఉన్న ది సురాకా స్కూల్ - ఫ్యూచురా ఎక్సలెన్స్ పాఠశాల మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. పాఠశాలలో కొత్త అకడమిక్‌ భవనాన్ని ప్రారంభించుకుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 16, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:21 PM IST
The Suraka School: కొల్లూరులో ది సురాకా స్కూల్ కొత్త అకడమిక్ బ్లాక్ ప్రారంభం
Image Credit: The Suraka School

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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The Suraka School: కొల్లూరులో ది సురాకా స్కూల్ కొత్త అకడమిక్ బ్లాక్ ప్రారంభం
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