Three Dies by suicide in Charlapally: తల్లి రాసిన మరణ శాసనం.. ఘట్ కేసర్ ఫ్యామిలీ సూసైడ్ లో వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు..

Three Dies by suicide at Ghatkesar Charlapally Railway track Hyderabad: కొంత మంది సమాజంలో చిన్నచిన్న విషయాలకే దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. నూరెళ్ల జీవితాన్ని చిన్న కోపాలు, చిన్న సమస్యల్ని ఎదుర్కొలేక ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. వీరిలో ఎక్కువగా ఉన్నత చదువులు చదువుకుని, ఉద్యోగాలు చేస్తున్ను వారు ఇలాంటి ఘటనకు పాల్పడటం సమాజంలో ఆందోళనకరంగా మారింది. ఇటీవల హైదరాబాద్ లోని మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి జిల్లా ఘట్ కేసర్ మండల కేంద్రంలో విజయరెడ్డి అనే టెకీ ఉద్యోగి తన ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని చర్లపల్లి– ఘట్ కేసర్ రైల్వేస్టేషన్ల మధ్య అర్ధరాత్రి ట్రాక్ మీద రన్నింగ్ రైలు ముందు నిలబడి ప్రాణాలు తీసుకుంది.
ఈ ఘటనను చూసిన గూడ్స్ రైల్వే సిబ్బంది వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే పోలీసులు వచ్చి మృతదేహాలను పరిశీలించి పోస్ట్ మార్టం కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చనిపోయిన వారిని బోడుప్పల్ కు చెందిన విశాల్, చైతన్య, విజయ రెడ్డిలుగా గుర్తించారు. ఈ ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక ప్రముఖ కంపెనీలో టీమ్ లీడర్ అయి ఉండి, ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఇంటర్ చదువుతున్నారు. వారి కోసమైన ఆమెఈ పని చేయకుండా ఉండాల్సింది అంటూ చాలా మంది ఎమోషనల్ అవుతున్నారు. తల్లి ఏదో ఒత్తిడితో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న పిల్లలుఎందుకు వారించలేదని ప్రశ్నలు అందర్ని కలిచి వేస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో వేదికగా జీవితంలో సమస్యలు సాధారణం కానీ... మరీ ఇంత కఠినమైన నిర్ణయం ఏంటని భావొద్వేగంకు గురౌతున్నారు.
మరోవైపు.. విజయరెడ్డి ప్రముఖ సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలో టీమ్ లీడర్గా పనిచేస్తుంది. 2007 లో సురేందర్ రెడ్డి, విజయరెడ్డిలకు పెళ్లి జరిగింది. ఆ తర్వాత సురేందర్ రెడ్డికి దుబాయ్ లో జాబ్ రావడంతో ఆయన అక్కడే ఉంటున్నాడు. మధ్యలో వస్తు పోయేవాడు. ఇంతలో బాబు ఆ తర్వాత పాప పుట్టారు. వీరి బర్డన్ అంతా విజయ రెడ్డిపైనే పడింది. దీంతో ఆమె అలానే భరిస్తు తన పిల్లల్ని చక్కగా చూసుకుంటూ, చదివిస్తు వచ్చింది. తన తల్లి పుష్పలతో కలసి ఉప్పల్ డిపో రాఘవేంద్ర నగర్ లో ఉంటుంది. అయితే.. పిల్లలిద్దరు ఇంటర్ వరకు వచ్చారు.
ఇటీవల ఒంటరి దాన్ని అయిపోయాననే ఫీలింగ్ బాగా ఎక్కువగా ఆమెలో కల్గినట్లు బంధువులు, ఆఫీస్ వారు చెబుతున్నారు. పలు మార్లు దీనిపై తమ ఎదుట కన్నీళ్లు పెట్టుకుందని చెప్పారు. తాను చనిపోతే పిల్లలు అనాధలవుతారని ఈ విధంగా హస్టల్ కు వెళ్లి మరీ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి సూసైడ్ కు పాల్పడినట్లు వారంతా భావిస్తున్నారు . మరోవైపు కుటుంబ తగాదాలు కానీ, ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులులేవని చెబుతున్నారు.
విజయారెడ్డి రాత్రి తన పిల్లలతో కలిసి రాత్రి పూట రైల్వే ట్రాక్ మీదకు వెళ్లి , పార్కింగ్ స్లిప్ మీద సూసైడ్ నోట్ రాసి స్టేటస్ గా పెట్టుకుని మరీ చనిపోయారు. ఈ ఘటన తర్వాత ఆమె భర్త సురేందర్ రెడ్డి దుబాయ్ నుంచి హైదరాబాద్ కు వచ్చాడు. ఈ ఘటనను చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమమనస్సులను కలిచి వేస్తుందని , ఆ తల్లి ఎంత బాధలు పడితే, మరేంత ఒత్తిడికి గురైతే ఇంత కఠిన నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటుందని మాట్లాడుకుంటున్నారు.
