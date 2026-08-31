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Nurse Sirisha Case: నర్సు శిరీష కేసులో కీలక పరిణామం.. నిందితుడు సైనా ఉల్లా అరెస్ట్‌!

Nurse Sirisha Case Accused Arrest By Police: లైంగిక దాడికి పాల్పడడమే కాకుండా అత్యంత దారుణంగా హత్యకు గురయిన నర్సు శిరీష కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పాశవికంగా ప్రవర్తించి శిరీష ప్రాణం తీసిన నిందితుడు సైనా ఉల్లా అరెస్టయ్యాడు. ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా పోలీసులు ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 31, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:46 PM IST
Nurse Sirisha Case: నర్సు శిరీష కేసులో కీలక పరిణామం.. నిందితుడు సైనా ఉల్లా అరెస్ట్‌!
Image Credit: Nurse Sirisha Case

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Nurse Sirisha Case: నర్సు శిరీష కేసులో కీలక పరిణామం.. నిందితుడు సైనా ఉల్లా అరెస్ట్‌!
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