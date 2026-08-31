/Nurse Sirisha Case: నర్సు శిరీష కేసులో కీలక పరిణామం.. నిందితుడు సైనా ఉల్లా అరెస్ట్‌!

Thukkuguda Nurse Case: ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో పనిచేస్తున్న నర్సు శిరీషపై లైంగిక దాడికి పాల్పడడమే కాకుండా అతి దారుణంగా దాడి చేసి ఆమెను కిరాతకంగా హత్య చేశారు. ఈ సంఘటన హైదరాబాద్లో తీవ్ర సంచలనం రేపింది. శాంతిభద్రతలు హైదరాబాద్లో లోపించాయని చెప్పడానికి ఈ సంఘటన నిదర్శనమని చెప్పవచ్చు. నర్సు శిరీశపై అత్యాచారం, హతమార్చిన సంఘటనపై తీవ్ర రాజకీయ వివాదం రాజుకుంది. ప్రజలంతా నిందితుడిని పట్టుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తుండగా.. ఎట్టకేలకు శిరీషను హతమార్చిన అతడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నర్సు శిరీష అత్యాచారం, హత్య కేసులో నిందితుడు సైనా ఉల్లా అనే వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసినట్లు శంషాబాద్ డీసీపీ రాజేష్ వెల్లడించారు. 'తుక్కుగూడలోని ప్రైమ్కేర్ ఆస్పత్రి సమీపంలో నర్సు శిరీష దారుణ హత్య చేశాడు. సమాచారం అందిన వెంటనే ఘటనా తాము స్థలానికి చేరుకున్న దర్యాప్తు చేశాం' అని తెలిపారు. 'హత్య కేసు నమోదు చేసి తర్వాత నిందితుడి కోసం ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశాం. సీసీటీవీ ఫుటేజీల పరిశీలనకు 5 ప్రత్యేక టీమ్స్ను నియమించాం. దర్యాప్తులో నలుగురు, ఐదుగురు అనుమానితులను గుర్తించాం' అని శంషాబాద్ డీసీపీ రాజేష్ వివరించారు.
'విచారణలో సైనా ఉల్లాపై అనుమానం రావడంతో అదుపులోకి తీసుకున్నాం. విచారణలో అతడు నేరాన్ని అంగీకరించాడు. శిరీష గదికి సమీపంలోని మెకానిక్ షాపులో సైనా ఉల్లా పనిచేస్తున్నాడు. షాప్ వెనుక కిటికీ నుంచి శిరీషను గమనించేవాడు. అలా కన్నేసి సెలవు రోజు శిరీషపై దాడి చేసి అత్యాచారంతోపాటు హత్య చేశాడు' అని శంషాబాద్ డీసీపీ రాజేష్ వెల్లడించారు. నిందితుడి ఫోన్లో ఇతర నర్సుల ఫొటోలు కూడా పోలీసులు గుర్తించారు. సైనా ఉల్లా అడల్ట్ కంటెంట్కు అలవాటు పడి.. లైంగిక వాంఛ తీర్చుకునేందుకు శిరీషపై దాడికి పాల్పడ్డాడు.
'శిరీషతో పాటు గదిలో ఉండే కేరళకు చెందిన మరో నర్సు ఓనం పండుగకు స్వగ్రామానికి వెళ్లడంతో ఇదే అదనుగా భావించి శిరీష గదిలోకి అతడు చొరబడ్డాడు. శిరీషపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన అనంతరం హత్య చేశాడు' అని శంషాబాద్ డీసీపీ రాజేష్ వివరించారు. శిరీష హత్య కేసులో ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టు ద్వారా స్పీడ్ ట్రయల్ జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రకటించారు.