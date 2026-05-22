/Traffic Diversion: నేడు ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఐపీఎల్ మ్యాచ్.. ఆ రూట్లలో వెళ్తే ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకున్నట్టే!

IPL Match Traffic Diversion In Uppal: ఈ రోజు IPL 2026 సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు తమ సొంత మైదానంలో RCBతో తలపడుతుంది. ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగనున్న నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా మల్కాజిగిరి పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఉప్పల్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి రాత్రి 12 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ దారి మళ్లింపులు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా నాగోల్ నుండి ఉప్పల్- హబ్సిగూడ, బోడుప్పల్ నుండి ఉప్పల్, అంబర్ పేట్ వైపు వెళ్లే రోడ్లలో ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. కాబట్టి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
మల్కాజిగిరి పోలీసులు విడుదల చేసిన ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ ప్రకారం మధ్యాహ్నం నుండి ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు అమలులోకి వస్తాయి. ప్రధానంగా నాగోల్, హబ్సిగూడ నుండి ఉప్పల్ జంక్షన్ మీదుగా వెళ్లే మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయి. అలాగే బోడుప్పల్ నుండి అంబర్పేట వైపు ఉప్పల్ జంక్షన్ నుండి రామంతపూర్ మీదుగా వెళ్లే వాహనాలను కూడా దారి మళ్లిస్తారు.
భారీ వాహనాలు ముందుగానే మళ్లింపులు..
అంతేకాకుండా, భారీ వాహనాలు అంటే లారీలు, డంపర్లు, ట్రక్కులు, వాటర్ ట్యాంకర్లు, టిప్పర్లు, ప్రైవేట్ బస్సులు, ట్రాక్టర్లు, ఇతర భారీ వాహనాలను ఉప్పల్ రాకముందే వేరే దారిలోకి మళ్లిస్తారు. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ రద్దీని నివారించవచ్చు. మరొకవైపు ఉప్పల్ జంక్షన్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈ పనులకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
-ఇక HMDA భగాయత్ ఎంట్రెన్స్, మేఫిల్ హోటల్ నుండి వచ్చే వాహనాలను నాగోల్, ఎల్బీనగర్ వైపుగా మళ్లిస్తారు. అదేవిధంగా ఎల్బీనగర్ నుండి వచ్చే భారీ వాహనాలను నాగోల్ మెట్రో స్టేషన్ నుండి బోడుప్పల్, చెంగిచెర్ల వైపు మళ్లిస్తారు.
అలాగే తార్నాక, రామంతపూర్ నుండి ఉప్పల్ వైపు వచ్చే వాహనాలను హబ్సిగూడ, నాచారం, చర్లపల్లి మార్గాల్లో మళ్లింపులు చేస్తారు. హైదరాబాద్ నుండి వరంగల్ వెళ్లే వాహనాలు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు మీదుగా అబ్దుల్లాపూర్మెట్, ఘట్కేసర్ వైపుగా వెళ్లాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఉప్పల్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాహనదారులు ఈ సూచనలు పాటించాలని కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే ఉప్పల్ జంక్షన్ వద్ద ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులు జరుగుతున్నందున అక్కడ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉన్నాయి.
ఫ్యాన్స్కు సూచన..
అయితే, మ్యాచ్ చూడటానికి వచ్చే వారి వాహనాల పార్కింగ్ కోసం 5 ప్రదేశాలను కేటాయించారు. ఫ్యాన్స్ కోసం స్టేడియం బయట పార్కింగ్ స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వీవీఐపీ, వీఐపీ ప్రత్యేక పాసులు ఉన్నవారికి గేట్ 1A లోపల పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేశారు.
హబ్సిగూడ వైపు నుండి మ్యాచ్ చూడటానికి వచ్చే వారు పెంగ్విన్ TGIALA పార్కింగ్ ప్రాంతాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంకా ఘట్కేసర్, ఎల్బీనగర్, అంబర్ పేట్ నుండి వచ్చేవారు రామంతపూర్ వైపు మళ్లింపు తీసుకున్న తరువాత అగర్వాల్ మోడ్రన్ బేకర్స్ దగ్గరలో ఉన్న పార్కింగ్ స్థలాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. సొంత వాహనాల్లో వస్తే ట్రాఫిక్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి RTC బస్సులు, మెట్రో రైళ్లను ఉపయోగించాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. దీని ద్వారా ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించవచ్చని వారు చెబుతున్నారు.
