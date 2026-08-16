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TIMS Hospital: ఏర్పాట్లు పూర్తి.. రేపు ఎర్రగడ్డ టిమ్స్‌ ఆస్పత్రి ప్రారంభోత్సవం

Tomorrow All Set To Erragadda TIMS Hospital Opening Ceremony: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త. ఆరోగ్య సంరక్షణ కల్పించేందుకు గత కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వంలో నిర్మించిన ఎర్రగడ్డ టిమ్స్‌ ఆస్పత్రి ఎట్టకేలకు ప్రారంభం కానుంది. రేపు టిమ్స్‌ ఆస్పత్రిని ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించనున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 16, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:19 PM IST
TIMS Hospital: ఏర్పాట్లు పూర్తి.. రేపు ఎర్రగడ్డ టిమ్స్‌ ఆస్పత్రి ప్రారంభోత్సవం
Image Credit: TIMS Hospital

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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TIMS Hospital: ఏర్పాట్లు పూర్తి.. రేపు ఎర్రగడ్డ టిమ్స్‌ ఆస్పత్రి ప్రారంభోత్సవం
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