/Hyderabad: హైదరాబాద్‌ వాహనదారులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి భారీగా ట్రాఫిక్‌ డైవర్షన్‌

Hyderabad Traffic Diversions: నిత్యం లక్షలాది వాహనాలతో కిటకిటలాడే హైదరాబాద్లో మరోసారి ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ వచ్చాయి. వాహనదారులు రేపు, ఎల్లుండి అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంది. హైదరాబాద్లోని ప్రధాన ప్రాంతంలో రెండు రోజుల పాటు భారీగా ట్రాఫిక్ మళ్లింపు విధిస్తూ హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రకటించారు. బల్కంపేట ఎల్లమ్మ ఉత్సవాలు జరగనుండడంతో ఈ కారణంగా హైదరాబాద్లో వాహనాలు మళ్లించనున్నారు. బల్కంపేటలో భారీగా ట్రాఫిక్ మళ్లింపు చేయనున్నారు.
బల్కంపేట ఎల్లమ్మ దేవస్థానంలో మంగళవారం జూలై 21, బుధవారం జూలై 22వ తేదీన జరగనున్న అమ్మవారి కల్యాణం, రథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు అమలులో ఉంటాయి. ఈ కల్యాణోత్సవం, రథోత్సవానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉండడంతో ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ విధించనున్నారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో వాహనాల రాకపోకలు పెరిగే అవకాశం ఉండడంతో బల్కంపేట పరిసర ప్రాంతాలలో మోస్తరు ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది.
వాహనదారులకు హెల్ప్లైన్
ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు బల్కంపేట ఎల్లమ్మ ఆలయానికి వెళ్లే రహదారులను నియంత్రించాలని, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు, ట్రాఫిక్ మళ్లింపులను ఉపయోగించాలని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు. ఉత్సవాల సందర్భంగా ఎస్సార్ నగర్ ‘టీ’ జంక్షన్ నుంచి ఫతేనగర్ వరకు ఉన్న బై-లేన్స్, లింక్ రోడ్లను మూసివేస్తారు. ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు అమలు చేయడతో ప్రయాణంలో అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడితే ట్రాఫిక్ పోలీసులు హెల్ప్లైన్ ఏర్పాటుచేశారు. అత్యవసరం కోసం వాహనదారులు హెల్ప్లైన్ 9010203626 నంబర్కు ఫోన్ చేయొచ్చని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు.
#HYDTPinfo
🚧 TRAFFIC ADVISORY🚧
In view of the Balkampet Yellamma Kalyanam and Rathotsavam at Yellamma Devasthanam, Balkampet, traffic diversions will be implemented on 21.07.2026 and 22.07.2026.
A large number of devotees are expected to participate in the Kalyanotsavam and… pic.twitter.com/IZY4JbLuYy
— Hyderabad Traffic Police (@HYDTP) July 20, 2026
జూలై 21-22 తేదీల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఇలా..
==> గ్రీన్ల్యాండ్స్, మాతా టెంపుల్, సత్యం థియేటర్ వైపు నుంచి బల్కంపేట ఎల్లమ్మ ఆలయం, ఫతేనగర్ ఫ్లైఓవర్, ఫతేనగర్ వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్ను ఎస్సార్ నగర్ ‘టీ’ జంక్షన్ వద్ద ఎస్సార్నగర్ కమ్యూనిటీ హాల్ - అభిలాష టవర్స్ – బీకే గూడ ఎక్స్ రోడ్ - శ్రీరామ్ నగర్ ఎక్స్ రోడ్ నుంచి సనత్నగర్ / ఫతేనగర్ రోడ్ వైపు మళ్లిస్తారు.
==> ఫతేనగర్ ఫ్లై ఓవర్ నుంచి బల్కంపేట ఆలయం వైపు వచ్చే వాహనాలను అనుమతించరు. ఆ మార్గంలోని వాహనాలను న్యూ బ్రిడ్జి (హైదరాబాద్ కిచెన్ మార్ట్) వద్ద ఆర్యూబీ ద్వారా కట్టమైసమ్మ ఆలయం - బేగంపేట వైపు మళ్లించనున్నారు.
==> గ్రీన్ల్యాండ్స్ - బకుల్ అపార్ట్మెంట్స్ - ఫుడ్ వరల్డ్ నుంచి బల్కంపేట వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్పై ఆంక్షలు ఉన్నాయి. ఈ మార్గంలోని ఫుడ్ వరల్డ్ ఎక్స్ రోడ్స్ వద్ద సోనాబాయి టెంపుల్ - సత్యం థియేటర్ - మైత్రీవనం / ఎస్సార్ నగర్ ‘టీ’ జంక్షన్ వైపు మళ్లిస్తారు.
==> బేగంపేట, కట్టమైసమ్మ ఆలయం వైపు నుంచి బల్కంపేట ఆలయానికి వెళ్లే వాహనాలను అనుమతించరు. ఆ మార్గంలోని వాహనాలను బేగంపేట ఫ్లైఓవర్ - మాతా టెంపుల్ – సత్యం థియేటర్- మైత్రీవనం ద్వారా గ్రీన్ ల్యాండ్స్ వైపు అనుమతిస్తారు.
==> బల్కంపేటలో ఉత్సవాల సందర్భంగా వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడకుండా ట్రాఫిక్ పోలీసులు భక్తులకు పార్కింగ్ స్థలాలు కేటాయించారు.
పార్కింగ్ స్థలాలు
ఆర్ అండ్ బీ కార్యాలయం, జీహెచ్ఎంసీ మైదానం, పద్మశ్రీ అపార్ట్మెంట్స్, ధరమ్ కరమ్ రోడ్డు నుంచి నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్ రోడ్డు వైపు పార్కింగ్, ఫతేనగర్ అండర్ బ్రిడ్జి, నేచర్ క్యూర్ ఆస్పత్రి, జీహెచ్ఎంసీ ప్లే గ్రౌండ్, సనత్నగర్.