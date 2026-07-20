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Hyderabad: హైదరాబాద్‌ వాహనదారులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి భారీగా ట్రాఫిక్‌ డైవర్షన్‌

Traffic Diversions In Hyderabad From July 21st and July 22nd Due To Balkampet Yellamma Kalyanam: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు బిగ్‌ అలర్ట్‌. రేపు, ఎల్లుండి రెండు రోజుల పాటు పెద్ద ఎత్తున ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో ప్రధానమైన ప్రాంతంలో ఈ ట్రాఫిక్‌ డైవర్షన్లు ఉన్నాయి. ఎక్కడ? ఎందుకు ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 20, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:35 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌ వాహనదారులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి భారీగా ట్రాఫిక్‌ డైవర్షన్‌
Image Credit: Hyderabad Traffic Diversion (Source: X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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హైదరాబాద్‌ వాహనదారులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి భారీగా ట్రాఫిక్‌ డైవర్షన్‌
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