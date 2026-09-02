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Traffic Diversion: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు భారీగా ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపు

Tomorrow Big Alert To Hyderabad Traffic Diversions: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ అలర్ట్‌. రేపు నగరంలో పెద్ద ఎత్తున ట్రాఫిక్‌ డైవర్షన్స్‌ విధించనున్నారు. నగరంలోని ప్రధానమైన నల్లగొండ చౌరస్తాలో వాహనాల మళ్లింపు ఉంటుందని ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ప్రకటించారు. ఎక్కడెక్కడ ఎలా మళ్లింపు ఉందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 02, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:42 PM IST
Traffic Diversion: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు భారీగా ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపు
Image Credit: Tomorrow Traffic Diversion In Hyderabad

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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