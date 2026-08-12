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Indiramma Indlu Towers: రేపే శంకుస్థాపన.. తీరనున్న హైదరాబాద్‌ ప్రజల సొంతింటి కల

Tomorrow Laying Foundation To Indiramma Indlu Towers: ఇల్లు పేదవాడికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ అపార్ట్‌మెంట్‌ నిర్మించి అందులో ప్లాట్లు కేటాయించబోతున్నది. హైదరాబాద్‌లో తొలిసారిగా ఈ అపార్ట్‌మెంట్‌ నిర్మాణ పనులకు రేపు ప్రభుత్వం శంకుస్థాపన చేయనుంది. ఎక్కడ..? ఎన్ని కోట్లతో నిర్మించనున్నారో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 12, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:20 PM IST
Indiramma Indlu Towers: రేపే శంకుస్థాపన.. తీరనున్న హైదరాబాద్‌ ప్రజల సొంతింటి కల
Image Credit: Indiramma Indlu Towers KPHB Colony

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Indiramma Indlu Towers: రేపే శంకుస్థాపన.. తీరనున్న హైదరాబాద్‌ ప్రజల సొంతింటి కల
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