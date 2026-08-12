/Indiramma Indlu Towers: రేపే శంకుస్థాపన.. తీరనున్న హైదరాబాద్‌ ప్రజల సొంతింటి కల

Hyderabad: హైదరాబాద్లో పేదల సొంతింటి కల నెరవేర్చే దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేస్తోంది. హైదరాబాద్లోని కేపీహెచ్బీలో తొలి ఇందిరమ్మ టవర్స్కు శంకుస్థాపన చేయనుంది. రేపు శిలాఫలకాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఆవిష్కరించనున్నారు. కేపీహెచ్బీలోని మలేషియన్ టౌన్షిప్ ఎదురుగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్ నిర్మాణం చేయనున్నారు. హౌసింగ్ బోర్డు స్థలంలో ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మాణం ప్రభుత్వం చేపట్టనుంది. అత్యంత ప్రైమ్ లొకేషన్ లో నిర్మిస్తున్న ఈ టవర్స్ కు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
బీపీఎల్ కుటుంబాలకు ఇందిరమ్మ టవర్స్ అందుబాటులోకి రానున్నాయి. కేపీహెచ్బీ 7, 9 ఫేజ్ మధ్య ఉన్న అత్యంత ప్రైమ్ లొకేషన్లో ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మిస్తోంది. ఈ టవర్స్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇండ్ల విషయంలో హైదరాబాద్లో కార్యరూపం దాల్చనుంది. హైదరాబాద్వాసులకు ఎల్ఐజీ ఇండ్ల నిర్మాణ పేరిట టవర్స్ను నిర్మిస్తామని గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది.
కేపీహెచ్బీ కాలనీలోని 9వ ఫేజ్ వద్ద సాయంత్రం 4 గంటలకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి టవర్స్ పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గానికి 528 ఎస్ఎఫ్టీలతో 480 ప్లాట్లకు సంబంధించి 16 నియోజకవర్గాలలో మొదటి విడత నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. రేపు శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ, కమ్మ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బండి రమేశ్, సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ సన్ ప్రీత్ సింగ్, హౌసింగ్ బోర్డ్ అధికారులు పరిశీలించారు.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేసే స్థలాన్ని ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు పరిశీలించారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు చేపట్టేలా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. కూకట్పల్లి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఫేజ్-1లో 480 ఫేజ్-2లో 680 ఇండ్ల నిర్మాణం ఇక్కడ చేపట్టనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన 5.87 ఎకరాల భూమిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించింది. మొత్తం నాలుగు టవర్లు నిర్మించనుండగా.. ఒక్కో టవర్కు రూ.10 కోట్ల ఖర్చవుతుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. నాలుగు టవర్లకు రూ.43 కోట్లు అంచనా వేసి రెండు ఫేజ్లలో ప్రభుత్వం నిర్మాణం చేయనుంది.