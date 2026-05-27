Must Visit Places In June 2026: ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేసవి వేడిమి చాలా ఎక్కువగా ఉంది. జూన్ 1 నుంచి కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా తెరుస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఎండలకు తప్పించుకుని జూన్ నెలలో ట్రిప్ వెళ్లాలనుకునేవారికి హైదరాబాద్కు దగ్గరలో, తక్కువ ఖర్చుతో వెళ్లగలిగే హిల్ స్టేషన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. జూన్ నెలలో కాస్త ఎండలు తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంది. హిల్ స్టేషన్లలో చల్లని వాతావరణం, ప్రశాంతమైన ప్రకృతిని ఆస్వాదించవచ్చు. వేసవి సెలవుల కోసం దేశం నలుమూలల నుంచి టూరిస్టులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. ఇక్కడ చాలా అందమైన పర్వత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి మీ చిన్న ఫ్యామిలీతో కేవలం రూ.25 వేల లోపు బడ్జెట్లోనే వీటిని సందర్శించవచ్చు. మీరు హైదరాబాద్ వాసులై ఉండి, తక్కువ ధరలో ప్రయాణం చేయాలనుకుంటే, ఈ ప్రదేశాలకు వెళ్ళిరండి.
అరకు లోయ...
ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటేనే అరకులోయ గుర్తుకువస్తుంది. దీనికి అంత పేరు ఉంది. హైదరాబాద్ నుంచి ఇది కేవలం 700 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంది. అరకు లోయ చాలామందికి ఇష్టమైన ప్రదేశం. ఇక్కడి రైలు ప్రయాణం చాలా బాగుంటుంది. జలపాతాలు, ప్రకృతి అందాలు కుటుంబంతో కలిసి ఆనందించడానికి ఎంతో అనువుగా ఉంటాయి. జూన్ నెలలో మీరు ట్రిప్ వేయాలనుకుంటే, ఇక్కడి ప్రకృతి దృశ్యాలను ఆస్వాదిస్తూ బుర్రా గుహలు, కటిక జలపాతాలు చూడవచ్చు.
కోటగిరి...
దీన్ని ఊటీకి ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పవచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి ఇది 870 కిలోమీటర్ల దూరంలో తమిళనాడులో ఉంది. కోటగిరి నీలగిరి పర్వత శ్రేణుల్లో ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశం. ఇక్కడ ఎప్పుడూ టూరిస్టులు ఎక్కువగా ఉంటారు. తేయాకు తోటలు, యూకలిప్టస్ చెట్లు ప్రయాణికులకు మంచి అనుభూతిని ఇస్తాయి. ఇక్కడి ప్రత్యేక ఆకర్షణ కేథరిన్ జలపాతం.
కూర్గ్...
నిజానికి ఇది చాలామందికి బెస్ట్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్. హైదరాబాద్ నుంచి ఇది కేవలం 820 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. కూర్గ్లోని అందమైన అడవులు ఎంతోమంది టూరిస్టులను ఆకర్షిస్తాయి. ఇక్కడ సంవత్సరం పొడవునా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కాఫీ తోటలు, పొగమంచుతో నిండిన కొండలు ఇక్కడి ప్రత్యేకతలు.
వాగమాన్...
వాగమాన్ పేరు చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. కానీ, కేరళకు వెళ్ళినవారు ఈ పేరును మర్చిపోలేరు. ఇది పచ్చని స్వర్గంలా ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ఇది 1150 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేరళలోని ఇడుక్కి జిల్లాలో ఉంది. ఇక్కడి పచ్చిక బయళ్ళు, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఎంతో బాగుంటాయి. పిల్లలతో టూర్ వేస్తే తప్పకుండా ఈ ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ బోటింగ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. నడక మార్గంలో వెళ్ళేవారు కూడా బాగా ఆనందిస్తారు.
యలగిరి...
యలగిరికి తక్కువ ఖర్చుతో వెళ్ళిరావచ్చు. తమిళనాడులో ఉన్న ఈ టూరిస్ట్ ప్లేస్ హైదరాబాద్ నుంచి కేవలం 690 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఇది ఫ్యామిలీతో ఆనందించడానికి అనువైన ప్రదేశం. ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్, బోటింగ్, చల్లని వాతావరణం, సరస్సులు ఎంతో ఆనందాన్నిస్తాయి.
హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్, రద్దీ నుంచి కాస్త ఉపశమనం పొందాలనుకునేవారు దగ్గరలో ఉన్న ఈ హిల్ స్టేషన్స్కు వెళ్ళవచ్చు. ఇవి మీ మైండ్ను రిఫ్రెష్ చేయడంతోపాటు రద్దీ నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. కొండల మధ్య ప్రశాంతమైన వాతావరణం మీ సెలవులను గుర్తుండిపోయేలా చేస్తుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
