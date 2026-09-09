Mahesh kumar goud interesting comments on kcr health: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాక మీదున్నాయి. ఒక వైపు ఇద్దరు మాజీమంత్రులపై పోలీసుల దురుసు ప్రవర్తన, మరోవైపు స్పీకర్ పై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ టాటా మధు వ్యాఖ్యలపై దుమారం రాజుకుంది. నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్ కేసీఆర్ చచ్చిపోవాలంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య రచ్చ రాజుకుంది. పరస్పరం నేతలు ఫిర్యాదులు చేసుకున్నారు. అయితే.. తన ప్రాణాలను అడ్డం పెట్టి తెలంగాణను తీసుకొచ్చిన కేసీఆర్ చనిపోవాలనడం ఏంటని బీఆర్ఎస్ నేతలు తీవ్రస్థాయిలొ ధ్వజమెత్తారు. హరీష్ రావు సైతం కాంగ్రెస్ నేతల వ్యాఖ్యల్ని ఖండించారు.
ఈ నేపథ్యంలో .. టీపీసీసీ అధ్యక్షులు, ఎమ్మెల్సీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మీడియా సమావేశంలో కేసీఆర్ చావుపై రాజుకున్న అంశంపై మాట్లాడారు. కేసీఆర్ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి గౌరవమని, ఆయన నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా జీవించాలని కోరుకుంటున్నామన్నారు. ప్రతిపక్ష నేతగా కేసీఆర్కు సీఎం తర్వాత అంతటి భద్రతను ప్రభుత్వం కల్పిస్తోందన్నారు. ప్రతిపక్ష నేతలను గౌరవించే సంస్కృతి కాంగ్రెస్ పార్టీదని, కేసీఆర్కు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏనాడూ చెడు కోరుకోలేదన్నారు.
వాజ్పేయి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే గతంలో.. అమెరికాకు పంపించి చికిత్స చేయించిన చరిత్ర కాంగ్రెస్దని గుర్తు చేశారు. జైపాల్ రెడ్డికి బైపాస్ సర్జరీ చేయించిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీదన్నారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ బాత్రూమ్లో జారిపడితే గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా ఆస్పత్రికి తరలించి వైద్యం అందించామని చెప్పుకొచ్చారు. అసెంబ్లీకి కేసీఆర్ అరుదుగా హాజరయ్యారని, రాజీవ్ గాంధీ హత్య కేసు నిందితులకు క్షమాభిక్ష విషయంలో కాంగ్రెస్ కుటుంబం మానవతా దృక్పథాన్ని చూపిందన్నానరు.
కేసీఆర్ ఆరోగ్యం విషయంలో కాంగ్రెస్పై ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని, మీ ఇంటి సమస్యను కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆపాదించడం ఎంతవరకు న్యాయమన్నారు. అసలు కేసీఆర్ కు వారి ఇంటి నుంచి సొంతవారితోనే ముప్పు ఉందన్నారు. మరోవైపు సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రికి పిండప్రదానం చేయడం ఎంతవరకు సబబు?.. అని ప్రశ్నించారు.
ఇలాంటి రాజకీయ సంస్కృతి మంచిది కాదని, హరీష్ రావు క్షుద్ర పూజలు చేయించారన్న ఆరోపణలపై ఇప్పటివరకు సమాధానం ఇవ్వలేదన్నారు. క్షుద్ర పూజల ఆరోపణలపై హరీష్ రావు వివరణ ఇవ్వాలన్నారు.
స్పీకర్ మీద తాత మధు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆక్షేపణీయమన్నారు. కేసీఆర్ ఆరోగ్యం చెడిపోవాలని హరీష్ రావు క్షుద్ర పూజలు చేయించారన్న కవిత వ్యాఖ్యలను పరిశీలించాలన్నారు. దళితులకు అత్యున్నత పదవులు ఇచ్చి గౌరవించిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీదని బీఆర్ఎస్ పై పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ నిప్పులు చెరిగారు.
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