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Mahesh kumar: కేసీఆర్‌కు సొంత వారితోనే ముప్పు.!. పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..!

Telangana assembly session: ప్రతిపక్ష నేతలను గౌరవించే సంస్కృతి కాంగ్రెస్ పార్టీదని పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు. అంతే కాకుండా.. కేసీఆర్‌కు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏనాడూ చెడు కోరుకోలేదని చెప్పుకొచ్చారు. కాంగ్రెస్ సంస్కృతికి వాజ్‌పేయి, జైపాల్ రెడ్డి ఉదాహరణలని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 09, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:01 PM IST
Mahesh kumar: కేసీఆర్‌కు సొంత వారితోనే ముప్పు.!. పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..!
Image Credit: kcr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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