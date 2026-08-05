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Mahesh Kumar Goud: చేతబడి చేశాడని నేను అనలేదు.!. హరీష్ రావు రచ్చపై పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ యూటర్న్.. వీడియో .

Harish rao black magic row:  మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు లీగల్ నోటీసుల్ని పంపడంపై పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ రియాక్ట్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా తన వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్ తీసుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 05, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:48 PM IST
Mahesh Kumar Goud: చేతబడి చేశాడని నేను అనలేదు.!. హరీష్ రావు రచ్చపై పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ యూటర్న్.. వీడియో .
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Mahesh Kumar Goud: చేతబడి చేశాడని నేను అనలేదు.!. హరీష్ రావు రచ్చపై పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ యూటర్న్.. వీడియో .
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