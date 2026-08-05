/Mahesh Kumar Goud: చేతబడి చేశాడని నేను అనలేదు.!. హరీష్ రావు రచ్చపై పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ యూటర్న్.. వీడియో .

TPCC Chief Mahesh kumar goud react on harish rao black magic row: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇటీవల మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుపై, తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ కర్ణాటకకు వెళ్లి క్షుద్ర పూజలు చేశారంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తెలంగాణలో వర్షాలు పడొద్దని, రైతన్నలు ఇబ్బందులు పడాలని ఈ విధంగా చేశారని పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఆరోపణలు గుప్పించారు. తమిళనాడు తిరుచ్చారాపల్లి , శివ మొగ్గలో క్షుద్ర పూజలు చేసే దేవాలయాలు ఉన్నాయని.. జూన్ 1 , మే31, జులై 23 న హరీష్ రావు శివమొగ్గ వెళ్ళారని దీనిపై క్లారిటీ ఇవ్వాలని పీసీసీ చీఫ్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.
మాట మార్చిన మహేష్ కుమార్ గౌడ్
హరీష్ రావు చేతబడి చేశాడని నేను అనలేదు
70, 80 సంవత్సరాల క్రితం తెలంగాణలో చేతబడులని ప్రచారం ఉండేది.. ఇప్పుడు సైన్స్ బాగా అభివృద్ధి చెందింది
- టీపీసీసీ ఛీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ pic.twitter.com/ctEm32G5W8
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 5, 2026
ఈ వ్యాఖ్యలపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకొవాలని లీగల్ నోటీసుల్ని జారీ చేశారు. లేకుంటే దీనిపై పరువు నష్టం దావావేస్తానని మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో పీసీసీ చీఫ్ వ్యాఖ్యల రచ్చ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై మరల పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ గౌడ్ స్పష్టంచేశారు.
70, 80 సంవత్సరాల క్రితం తెలంగాణలో చేతబడులని ప్రచారం ఉండేదన్నారు. ఇప్పుడు సైన్స్ బాగా అభివృద్ధి చెందిందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. హరీష్ రావు చేతబడి చేశాడని నేను అనలేదన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలతో ఈ రచ్చలో మరో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది.
బీఆర్ఎస్ మాత్రం పక్కా రాష్ట్రం సాగు,తాగు నీరు వ్యవహరంలో తెలంగాణను దోచుకుని పోతుంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డైవర్షన్ చేసేందుకు ఈ విధంగా టైమ్ పాస్ ఆరోపణలు చేస్తుదని బీఆర్ఎస్ ఎద్దేవా చేసింది. ప్రస్తుతం పీసీసీ చీఫ్ రియాక్షన్ పై బీఆర్ఎస్ ఏవిధంగా స్పందిస్తుందో తెలియాల్సి ఉంది.
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