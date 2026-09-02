Jagga reddy Strong counter on brs ktr: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య మాటల ఫిరంగులు పేలుతున్నాయి. ఒకరిపై మరోకరు పదునైన విమర్శనాస్త్రాల్ని సంధించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెయ్యి రోజులు పాలనపై బీఆర్ఎస్ చార్జీషీట్ విడుదల చేసింది. దీనిలో కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పాలనను ఉతికి ఆరేశారు. ఇక ఈ వ్యాఖ్యలపై టీపీసీసీ వర్కిండ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గా రెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడుతూ. వెయ్యి రోజుల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సక్సెస్ అని కొనియాడారు. గత పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం లో స్వేచ్ఛ లేదన్నారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలన లో ఉద్యోగాలు భర్తీ జరగలేదన్నారు. 70 వేల ఉద్యోగాలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అదించిందని చెప్పారు.
అన్ని రంగాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లో స్వేచ్ఛ వచ్చిందన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలన లో పోలీసుల నిర్బంధాలు లేవన్నారు. పద్దతి లేని కుటుంబం పద్దతిగల కుటుంబం పై మాట్లాడుతుందని కేటీఆర్ పై సెటైర్ లు వేశారు. అసలు.. రాహుల్ పై మాట్లాడే నైతిక హక్కు నీకు లేదు కేటీఆర్ అంటూ ఏకీపారేశారు. స్వేచ్ఛ రావాలనే కసితో ప్రజలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ను గెలిపించుకున్నారన్నారు. జిల్లా అధికారులను స్వేచ్ఛ గా కలిసే అవకాశం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం ఇచ్చిందన్నారు. మీడియాకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లో స్వేచ్ఛ వచ్చిందని ఇది అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిన విషయమని పేర్కొన్నారు.
సచివాలయంలోకి స్వేచ్ఛ గా వెళ్లే అవకాశం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కల్పించిందన్నారు. రాష్ట్రంలో లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వ పథకాలు విజయవంతంగా అందుతున్నాయని జగ్గారెడ్డి పేర్కొన్నారు. రేషన్ కార్డుల పంపిణీ సమస్య లేకుండా జరిగిందని చెప్పుకొచ్చారు. ఆరోగ్యశ్రీ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వచ్చిన పథకమన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 10 లక్షల వరకు ఆరోగ్య శ్రీ అందిస్తోందని చెప్పుకొచ్చారు.
అంతే కాకుండా.. లుచ్చా కాంగ్రెస్ అంటున్నావు కేటీఆర్.. నువ్ లుచ్చా అంటే నువ్ లంగా అని మేము అనలేమా అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. రాహుల్ ఇంటి చుట్టూ తిరిగి భజన చేసింది కేసీఆర్ ఫ్యామిలినే కదా అంటూ జగ్గారెడ్డి సెటైర్లు వేశారు. రాష్ట్రం ఇచ్చిన సమయంలో రాహుల్ ఇంటికి వెళ్లి క్లెయిమ్ చేసుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. అసలు.. మీ కుటుంబం నుండి ఆత్మబలిదానాలు చేసింది ఒక్కరైనా ఉన్నారా..?.. అని జగ్గారెడ్డి విమర్శలు గుప్పించారు.
విద్యార్థులు ఉద్యమం లో ప్రాణాలు కోల్పోయారని అన్నారు. మరోవైపు.. కేసీఆర్ రాజీనామా చేస్తే కాంగ్రెస్ తట్టుకుంటుందా అని కేటీఆర్ అంటున్నాడు.. కేసీఆర్ రాజీనామా చేసిన చేయకపోయినా పెద్ద ఇష్యూఏ కాదని పంచ్ లు వేశారు. కేసీఆర్ అసలే అసెంబ్లీకి రావద్దు గొడవే ఉండదని రివర్స్ లో జగ్గారెడ్డి కౌంటర్ లు వేశారు. కాంగ్రెస్ లో తోపాను తోపులు ఉన్నారని జగ్గారెడ్డి బీఆర్ఎస్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
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