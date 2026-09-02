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Jagga Reddy: పద్దతి లేని కుటుంబం పద్దతిగల కుటుంబం‌పై మాట్లాడుతుంది.!. కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలపై జగ్గారెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..!

Jagga reddy fires on ktr: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెయ్యి రోజుల పాలనపై కేటీఆర్ చేసిన విమర్శలకు టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా..  వెయ్యి రోజుల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సక్సెస్ అని మాట్లాడారు.   గత పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం లో స్వేచ్ఛ లేదని ఏకీపారేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 02, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:12 PM IST
Jagga Reddy: పద్దతి లేని కుటుంబం పద్దతిగల కుటుంబం‌పై మాట్లాడుతుంది.!. కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలపై జగ్గారెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..!
Image Credit: ktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jagga Reddy: పద్దతి లేని కుటుంబం పద్దతిగల కుటుంబం‌పై మాట్లాడుతుంది.. కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలపై జగ్గారెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..
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