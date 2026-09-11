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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో గణపయ్య ఉత్సవాలు షురూ.!. రేపటి నుంచి ఖైరతాబాద్ చుట్టుపక్కల ట్రాఫిక్ మళ్లింపు.!.

Traffic diversion at khairatabad:  సెప్టెంబర్ 12 నుంచి 24 వరకు ఖైరతాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో  ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఉంటుందని పోలీసులు కీలక ప్రకటన చేశారు. హైదరాబాద్ ప్రజలు దీన్ని గమనించి జర్నీ ప్లాన్  చేసుకొవాలని సూచించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 11, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:24 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో గణపయ్య ఉత్సవాలు షురూ.!. రేపటి నుంచి ఖైరతాబాద్ చుట్టుపక్కల ట్రాఫిక్ మళ్లింపు.!.
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: హైదరాబాద్ గణపయ్య ఉత్సవాలు.. రేపటి నుంచి ఖైరతాబాద్ చుట్టుపక్కల ట్రాఫిక్ మళ్లింపు.!.
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