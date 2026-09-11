Traffic diversion at khairatabad area hyderabad: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన గణపయ్య ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. పలు చోట్ల గణేష్ ఆగమన్ పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లో గణపయ్య ఉత్సవాల గురించి స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ ను చూసేందుకు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా జనాలు తరలి వస్తారు. అయితే.. గణపయ్య ఉత్సవాల నేపథ్యంలో ఖైరతాబాద్ బడాగణేష్ పరిసర ప్రాంతంలో రేపటి నుంచి ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఉంటుందని ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక ప్రకటన చేశారు.
ఈ క్రమంలో.. పాత పీఎస్ సైఫాబాద్ నుంచి గణేష్ మండంవైపు వచ్చే వాహనాలను ఇక్బాల్ మినార్ వైపు మళ్లించనున్నారు. ఇక్బాల్ మినార్ నుంచి ఐమాక్స్ వైపుకు వెళ్లే వాటిని సెక్రెటేరియట్ ఎక్స్ రోడ్డువైపుకు మళ్లించనున్నారు. భక్తులు విశ్వేశ్వరయ్య భవన్ లో పార్కింగ్ చేసుకొవాలని సూచించారు.
నెక్లెస్ రోటరి నుంచి మింట్ కాంపౌండ్ వైపుకు వెళ్లే వాహనాలు సెక్రటెరియట్ జంకన్, ఖైరతాబాద్ ఫ్లై ఓవర్ వైపు మళ్లింపు, నిరంకారి నుంచి ఖైరతాబాద్ రైల్వే గేట్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు పాత పీఎస్ సైఫాబాద్ జంక్ వైపుకు మళ్లించారు. ఇక వాహనాలను.. రేస్ కోర్స్ రోడ్, ఎన్టీఆర్ ఘాట్, ఐమ్యాక్స్ పక్క హెచ్ఎండీఏ పార్కింగ్ చేసుకొవాలని అధికారులు కీలక ప్రకటన చేశారు. సెప్టెంబర్ 14న మనం గణపయ్య ఉత్సవాలు ప్రారంభంకానున్నాయి. ఆతర్వాత అనంత చతుర్దశి నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 25న నగరంలో వినాయక విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయనున్నారు.
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