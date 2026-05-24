/Traffic Diversions: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ అలర్ట్‌.. మెహిదీపట్నంలో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు

Smart Skywalk Works: హైదరాబాద్ నగరంలో రద్దీ ప్రాంతమైన మెహిదీపట్నంలో భారీ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో నిత్యం బిజీగా ఉండే మెహిదీపట్నం రైతుబజార్ వద్ద స్కైవాక్ నిర్మాణ పనులతోపాటు పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్వేపై సీసీటీవీ కెమెరా పోల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ పనుల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో భారీగా ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ ప్రకటించారు. వాహనదారులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసేందుకు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వాహనాల రాకపోకలు సజావుగా సాగేలా మే 24, 25 తేదీలలో సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం 6 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ జాయింట్ కమిషనర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వివరాలు
మాసబ్ ట్యాంక్ నుంచి రేతిబౌలి వైపు
మాసబ్ ట్యాంక్, ఎన్ఎండీసీ, సరోజిని దేవి కంటి ఆసుపత్రి వైపు నుంచి రేతిబౌలి - నానల్ నగర్ వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్ను పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్వే పిల్లర్ నెం. 2 నుంచి 3 (అజీజియా మసీదు) వద్ద మెరాజ్ కేఫ్ మీదుగా కుడి వైపునకు మళ్లించి.. మెహదీపట్నం పిల్లర్ నెం. 15 వద్ద సాధారణ మార్గంలోకి వాహనాలను అనుమతిస్తారు
టోలిచౌకి, లంగర్హౌస్ నుంచి మాసబ్ ట్యాంక్ వైపు
టోలిచౌకి, లంగర్హౌస్, అత్తాపూర్ నుంచి నానల్ నగర్ - రేతిబౌలి మీదుగా మాసబ్ ట్యాంక్ వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్ను పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్వే పిల్లర్ నంబర్ 23 వద్ద యూ-టర్న్ చేయించి.. వ్యతిరేక దిశలో పంపి.. అనంతరం పిల్లర్ నంబర్ 4, 5 వద్ద మళ్లీ సాధారణ మార్గంలో కలుపుతారు
మాసబ్ ట్యాంక్ నుంచి శంషాబాద్ విమానాశ్రయం వైపు
మాసబ్ ట్యాంక్ నుంచి శంషాబాద్ విమానాశ్రయం వైపు వెళ్లే వాహనాలను సరోజిని దేవి కంటి ఆసుపత్రి వద్ద లక్ష్మీనగర్ రాంప్ (పిల్లర్ నంబర్ 77) వైపునకు మళ్లిస్తారు
శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి మెహదీపట్నం వైపు
శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి మెహదీపట్నం వైపు వచ్చే వాహనాలు లక్ష్మీనగర్ రాంప్ (పిల్లర్ నంబర్ 88) వద్ద ఎగ్జిట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్వేపై పనుల పురోగతికి అనుగుణంగా వాహనాలను ఆయా డౌన్ రాంపుల ద్వారా కిందకు అనుమతిస్తారు.
ట్రాఫిక్ పోలీస్ విజ్ఞప్తి
వాహనదారులు ఎప్పటికప్పుడు ట్రాఫిక్ అప్డేట్ల కోసం హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజీ (facebook.com/HYDTP), ఎక్స్ (ట్విట్టర్) హ్యాండిల్ (@HYDTP)లను పరిశీలించాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు. ప్రయాణంలో ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైనా.. సహాయం కోసం ట్రాఫిక్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 9010203626ను సంప్రదించవచ్చు. నగర ప్రజలు, వాహనదారులు ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులను గమనించి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకుని తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని సూచించారు. హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులకు సంపూర్ణంగా సహకరించాలని జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ విజ్ఞప్తి చేశారు.