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Hyderabad: హైదరాబాద్ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆగస్టు 18 నుంచి కేబీఆర్ చుట్టు వన్ వే మాత్రమే..!.

Hyderabad traffic police: కేబీఆర్ పార్క్ సమీపంలో అండర్ పాస్ లు, ఫ్లై ఓవర్ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో  ఆగస్టు 18 నుంచి ట్రాఫిక్ వన్ వే ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 11, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:15 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆగస్టు 18 నుంచి కేబీఆర్ చుట్టు వన్ వే మాత్రమే..!.
Image Credit: kbrtrafficonewaynews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: హైదరాబాద్ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆగస్టు 18 నుంచి కేబీఆర్ చుట్టు వన్ వే మాత్రమే...
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