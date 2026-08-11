/Hyderabad: హైదరాబాద్ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆగస్టు 18 నుంచి కేబీఆర్ చుట్టు వన్ వే మాత్రమే..!.

One way traffic at kbr park in hyderabad from august 18 th: హైదరాబాద్ మహానగంలో క్రమ క్రమంగా రద్దీ పెరుగుతూనే ఉంది. ఎన్నిఫ్లై ఓవర్లు కట్టిన, ఎన్ని మెట్రోలు, అండర్ పాస్ వేలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన ట్రాఫిక్ మాత్రం తగ్గడంలేదు. ఎక్కడ చూసిన కూడా విపరీతంగా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. ఇక రద్దీ సమయాల్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వాలు, అధికారులు ప్రజలకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లోని కేబీఆర్ పార్క్ సమీపంలో అండర్ పాస్లు, ఫ్లై ఓవర్ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దీనిలో భాగంగా.. ఆగస్టు 18వ తేదీ నుంచి ఈ వన్ వే అమలు చేస్తామని ట్రాఫిక్ పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. అందుకోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు.
జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్టు నుంచి పంజాగుట్ట వైపు వెళ్లే రెండు వైపులా వన్ వే ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యే వరకు వన్ వే అమలులో ఉంటుందని ప్రజలు తమకు సహకరించాలని ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఉన్నతాధికారి స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ట్రాఫిక్ సమస్యల్ని అధిగమించడానికి ఈవిధంగా చర్యలు తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఇప్పటికే ఒకవైపు వర్షాలతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. మరోవైపు వన్ వేతో ఆ మార్గంలో ప్రయాణించే ప్రజలకు కొన్ని రోజులు ఇబ్బందులు తప్పేలాలేవు. ముఖ్యంగా ఉదయంపూట, సాయంత్రం కేబీఆర్ మార్గంలో ట్రాఫిక్ విపరీతంగా ఉంటుంది. మరోవైపు ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ పెట్టే విధంగా తీసుకున్న అధికారులు నిర్ణయంను ప్రయాణికులు స్వాగతిస్తున్నారు.
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