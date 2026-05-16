/Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఉప్పల్ వరంగల్ మార్గంలో రేపటి నుంచి ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు..

Traffic restrictions at Hyderabad Uppal Warangal route: హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ కు నిత్యం అనేక మంది ప్రయాణాలు చేస్తు ఉంటారు. ముఖ్యంగా వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలు ఉప్పల్ లో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ నెలకొని ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఉప్పల్ లో ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో రేపటి నుంచి భారీగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉండనున్నాయని మల్కాజ్ గిరి మున్సిపల్ కమిషనర్ వినయ్ కృష్ణా రెడ్డి ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో ఉప్పల్ సర్కిల్ లోని వరంగల్ బస్టాప్, యాదగిరి గుట్ట బస్టాప్ లను నల్లచెరువు కట్ట సమీపానికి మార్చారు. అంతే కాకుండా.. ఉప్పల్ వద్ద వరంగల్ వైపుకు వెళ్లే రహదారిని టెంపరరీగా మూసివేశారు. హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్లే వాహనాలను జీఎస్ఐ వద్ద దారి మళ్లింపు చేపట్టారు.
జీఎస్ఐ జంక్షన్ వద్ద బీరప్ప గడ్డ మీదుగా ఎన్ హెచ్ 163 మీదకు డైవర్ట్ చేయనున్నారు. వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చే వాహనాలను మేఫీల్ హోటల్ వద్ద దారి మళ్లించనున్నారు. ఉప్పల్ భగాయత్ మీదుగా నాగోల్ సర్వీస్ రోడ్డులో వెళ్లి ఫ్లై ఓవర్ వద్ద యూటర్న్ లు ఏర్పాటు చేశారు. వరంగల్ నుంచి వచ్చే పెద్ద వాహనాలు ఓఆర్ఆర్ మీదుగా హయత్ నగర్ కు మళ్లీస్తారు.
వరంగల్ కు వెళ్లే భారీ వాహనాలను హయత్ నగర్, ఓఆర్ఆర్ మీదుగా ఘాట్ కేసర్ కు మళ్లించనున్నారు. ఈ మేరకు మల్కాజ్ గిరి మున్సిపల్ కమిషనర్ వినయ్ కృష్ణా రెడ్డి కీలక అలర్ట్ జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల మార్గాలలో రాక పోకలు సాగించే వారు ఈ మార్పులను గమనించాలని అధికారులు కోరారు.
