/Hyderabad Chepa Prasadam: చేప ప్రసాదం పంపిణికి సర్వం సిద్దం..హైదరాబాద్‌ నాంపల్లి మార్గంలో రేపు భారీగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.!.

Traffic Restrictions In Hyderabad due to mrigashira karte bathini fish prasadam distribution: మృగశిర కార్తెను పురస్కరించుకుని ప్రతి ఏటా బత్తిని సోదరుల కుటుంబం హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ చేస్తారు. ఈ సారి కూడా చేప ప్రసాదం పంపిణికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలఏర్పాట్లు చేసింది. అస్తమా వ్యాధికి చేప మందుకు కోసం మన రాష్ట్రం నుంచి మాత్రమే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భారీగా ప్రజలు తరలి వస్తారు.
ఈ క్రమంలో మృగశిర కార్తెను నేపథ్యంలో రేపు(సోమవారం) జూన్ 8 ఉదయం నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు ఈ పంపిణీ నిరంతరాయంగా కొనసాగనుంది. ఈ క్రమంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, వాకిటి శ్రీహరి స్వయంగా ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ కు వెళ్లి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీచేశారు. ఏర్పాట్లను దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు.
అంతే కాకుండా వేసివితో పాటు, ఆకస్మిక వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కల్గకుండా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఫ్యాన్లు, కూలర్లు, వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రత్యేకంగా వైద్యులతో పాటు, అంబులెన్స్లు సేవల్ని అందుబాటులో ఉంచారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా, పోకిరీలపై నిఘా పెడుతూ భద్రత కోసం పోలీసులు, షీ టీమ్స్, సీసీటీవీలతో హైదరాబాద్ పోలీసులు నిఘా ఏర్పాటు చేశారు.
ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు..
చేప ప్రసాదం పంపిణీ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. ఈ ఆంక్షలు జూన్ 8 ఉదయం 6 గంటల నుంచి జూన్ 9 రాత్రి 8 గంటల వరకు అమల్లో ఉంటాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ బస్సులు, వ్యాన్లలో వచ్చేవారు గాంధీభవన్ లేదా గృహకల్ప వద్ద నుంచి రావాలని సూచించారు. ఇక ఆటోల్లో వచ్చేవారు షెజాన్ హోటల్ వద్ద దిగి గ్రౌండ్స్కు చేరుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. ఈ క్రమంలో ఇతర వాహన దారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ప్రయాణించాలని పోలీసులు సూచించారు.
ప్రత్యేక బస్సులు..
చేప ప్రసాదం కోసం వచ్చేవారికోసం తెలంగాణ ఆర్టీసీ (TGSRTC) కూడా హైదరాబాద్లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 124 ప్రత్యేక బస్సులను అందుబాటులోకి ఉంచనుంది. దీనిలో 44 బస్సులు సికింద్రాబాద్, కాచీగూడ, నాంపల్లితో పాటు వివిధ మార్గాల గుండా ప్రయాణించి నాంపల్లికి చేరుకుంటాయి. మరో 80 బస్సులు.. ఉప్పల్, దిల్ సుఖ్ నగర్, గోల్కొండ, పటాన్ చెరువు, జీడి మెట్ల మొదలైన మార్గలను కలుపుతూ నేరుగా నాంపల్లికి చేరుకుంటాయి.
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అన్ని బస్సులపై చేప ప్రసాదం పంపిణి స్పెషల్ అని ప్రత్యేకంగా స్టికర్ ఏర్పాటు చేస్తామని అధికారులు పేర్కొన్నారు. దీంతో అస్తమాకు చేప ప్రసాదం తీసుకునే వారు మాత్రం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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