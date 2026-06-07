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Hyderabad Chepa Prasadam: చేప ప్రసాదం పంపిణికి సర్వం సిద్దం..హైదరాబాద్‌ నాంపల్లి మార్గంలో రేపు భారీగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.!.

Traffic restrictions in hyderabad: బత్తిని సోదరుల కుటుంబం అనేక ఏళ్ల నుంచి మృగశిర కార్తె రోజు అస్తమా రోగులకు చేప ప్రసాదంను పంపిణి చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రేపు హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని పోలీసులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 07, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:31 PM IST
Hyderabad Chepa Prasadam: చేప ప్రసాదం పంపిణికి సర్వం సిద్దం..హైదరాబాద్‌ నాంపల్లి మార్గంలో రేపు భారీగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.!.
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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