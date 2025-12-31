English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hyderabad: న్యూ ఇయర్ వేళ హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ఈ ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లారో ఇక అంతే సంగతి..!

Hyderabad: 2025 సంవత్సరానికి గుడ్‌బై చెబుతూ.. 2026 సంవత్సరానికి వెల్‌కమ్ చెప్తూ న్యూ ఇయర్ వేడుకలను గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే రిసార్ట్స్, పబ్బులు, పలు ప్రాంతాల్లో న్యూ ఇయర్ వేడుకల కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు. అయితే, న్యూ ఇయర్ వేళ హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో.. పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.

Hyderabad Traffic Restrictions: 2025 సంవత్సరానికి గుడ్‌బై చెబుతూ.. 2026 సంవత్సరానికి వెల్‌కమ్ చెప్తూ న్యూ ఇయర్ వేడుకలను గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే రిసార్ట్స్, పబ్బులు, పలు ప్రాంతాల్లో న్యూ ఇయర్ వేడుకల కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు. అయితే, న్యూ ఇయర్ వేళ హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో.. పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.

న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. 31వ తేదీ రాత్రి 11 గంటల నుంచి జనవరి 1వ తేదీ ఉదయం 2 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఫ్లైట్ టికెట్ ఉన్న వారికే ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే పైకి ఎంట్రీకి అనుమతి ఉంటుంది.

బేగంపేట, టోలీచౌకీ ప్లైఓవర్ మినహా మిగిలిన ప్రాంతాల్లోని ఫ్లైఓవర్లన్నీ రాత్రి 10 గంటల నుంచి జనవరి 1వ తేదీ ఉదయం వరకు అవసరాన్ని బట్టి క్లోజ్ చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ప్రైవేట్ వాహనాలన్ని సిటీలోకి రాకుండా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు మీదుగా వెళ్లాలని సూచించారు. ట్యాంక్ బండ్, నెక్లస్ రోడ్ వంటి చోట్ల 31వ తేదీ రాత్రి 11గంటల నుంచి జనవరి 1వ తేదీ తెల్లవారుజామున 2 గంటల వరకు వాహనాల రాకపోకలు నిషేధిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

మద్యం తాగి వాహనాలు నడపొద్దని, డ్రంకెన్ డ్రైవ్ తనిఖీలు రాత్రి 8 గంటల నుంచే కొనసాగుతాయని పోలీసులు తెలిపారు. ర్యాష్ డ్రైవింగ్, ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

