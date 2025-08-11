Tragedy Accident: ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై ఘోర ప్రమాదం.. ముగ్గురు కార్మికులు దుర్మరణం

Outer Ring Road Accident: నగరంలోకి అడుగుపెట్టకుండా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు నిర్మించిన ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ప్రమాదాలకు కేంద్రంగా మారుతోంది. వేగానికి కళ్లెం లేకుండా దూసుకెళ్లే వాహనాలతో ఔటర్పై నిత్యం ప్రమాదాలు సంభవిస్తూ రోడ్డు రక్తంతో తడిచిపోతుంది. తాజాగా ఓఆర్ఆర్పై మరో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. రోడ్డుపై పనులు చేస్తున్న వారిని ఓ వాహనం ఢీకొట్టింది. దీంతో అక్కడ పని చేస్తున్న ముగ్గురు తీవ్ర గాయాలతో ఘటనా స్థలంలోనే మృత్యువాత పడ్డారు. ప్రమాదంలో ముగ్గురు ఒరిస్సా ప్రాంతానికి చెందిన కూలీలు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. క్షణాల్లో జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదం ఓఆర్ఆర్పై ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులను కలవరపరిచింది. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కీసర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై పారిశుద్ధ్య కార్మికులు పనులు చేస్తున్నారు. ఘట్కేసర్ నుంచి షామీర్పేట్ వైపు మార్గంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం సమయంలో పనులు చేస్తున్న వారికి అకస్మాత్తుగా వచ్చిన టాటా ఇంట్రా వాహనం కార్మికులను ఢీకొట్టింది. అతివేగంగా ఢీకొట్టడంతో ముగ్గురు కార్మికులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతులు ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందిన నారాయణ (28), మోహన్ (24), జైరామ్ (32)గా పోలీసులు గుర్తించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలుసుకున్నారు. కీలర పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఏపీలోని గాజువాక నుంచి సెల్ఫోన్ టవర్ సామగ్రితో మేడ్చల్ వస్తున్న టాటా ఇంట్రా వాహనం డ్రైవర్ గణేశ్ మద్యం మత్తులో వాహనం నడిపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మద్యం మత్తులో ఉండడంతో అతివేగంగా వాహనం నడిపి ముగ్గురు మరణానికి కారణమయ్యాడు. ఈ కారణంగా ప్రమాదం జరిగినట్లు కీసర పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు డ్రైవర్ గణేశ్ ఉన్నారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించనున్నారు.
కాగా ఇలాంటి ప్రమాదాలు తరచూ సంభవిస్తుండడంతో ఓఆర్ఆర్పై ప్రయాణం ప్రమాదంగా మారింది. నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట ప్రమాదం సంభవించి అమాయక ప్రజలు మృత్యువాత పడుతున్నారు. ప్రమాదాలు జరగకుండా నివారణ చర్యలు పోలీసులు చేపట్టడం లేదనే తీవ్ర విమర్శలు ఉన్నాయి. ఓఆర్ఆర్ నిర్మాణం నుంచి ఇదే తీరున ఉండడంతో వందల సంఖ్యలో ప్రమాదాలు సంభవించాయని స్థానికులు, వాహనదారులు చెబుతున్నారు. కాగా మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని మృతుడి కుటుంబాలు, బంధువులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
