/Ganesh Immersion: గణేశ్ ఉత్సవాల్లో తీవ్ర విషాదం.. చెరువులో గణనాథుడితో మునిగి ఆరుగురు విద్యార్థుల జల సమాధి

Ganesh Immersion Turns To Tragedy: వినాయక చవితి ఉత్సవాలు హైదరాబాద్లో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుండగా ఒక్కసారిగా తీవ్ర విషాద సంఘటన చోటుచేసుకుంది. మూడో రోజు పూజలు అందుకున్న వినాయకుడిని నిమజ్జనానికి తీసుకెళ్తూ విద్యార్థులు చెరువులో పడిపోయారు. చెరువు నీటిలో మునిగి విద్యార్థులు మృతి చెందారు. ఇప్పటివరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం ఆరుగురు విద్యార్థులు చనిపోయారని తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు మరిన్ని తెలియాల్సి ఉంది.
సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని పెద్దకంజర్ల గ్రామం నేరేడు చెరువులో నిమజ్జనానికి వినాయకుడిని శిరీష చారిబుల్ ట్రస్ట్ విద్యార్థులు తీసుకువచ్చారు. ఆరు మంది విద్యార్థుల మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పటాన్చెరు పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాలను వెలికితీసి ప్రాచీన్ గ్లోబల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోస్టుమార్టం చేసి మృతదేహాలను అనాథాశ్రమానికి అప్పగించే అవకాశం ఉంది. మృత్యువాత పడిన విద్యార్థులంతా శిరీష చారిటబుల్ ట్రస్ట్ విద్యార్థులుగా పోలీసులు గుర్తించారు.
మృతులు వీరే
నర్సింహ రాజు (డిప్లొమా సెకండ్ ఇయర్)
సుమంత్ (డిప్లొమా సెకండ్ ఇయర్)
గణేష్ (డిప్లొమా సెకండ్ ఇయర్)
ఉదయ్ కిరణ్ (డిప్లొమా థర్డ్ ఇయర్)
శ్యామ్ కుమార్ (డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్)
సిద్దార్థ్ (పదో తరగతి)
ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
నేరేడు చెరువులో పడి ప్రమాదవశాత్తు విద్యార్థుల మృతిపై పటాన్చెరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సమాచారం తెలుసుకున్న వెంటనే ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి ప్రాచీన గ్లోబల్ ఆసుపత్రికి వెళ్లి విద్యార్థు మృతదేహాలకు నివాళి అర్పించారు. రేపు ఉదయం 10 గంటలలోపు పోస్టుమార్టం పూర్తి చేసి.. వారి సొంత స్థలాలకు మృతదేహాలను అంబులెన్స్లో తరలించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సొంత నిధులతో అంబులెన్స్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ఒకేసారి ఆరుగురు విద్యార్థులు చెందడంతో ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి తీవ్ర కలత చెందారు.
ట్రస్ట్ వివరాలు
పటాన్చెరు పరిధిలోని శివానగర్ చౌరస్తా పెద్దకంజర్లలో ఏపీకి చెందిన కృష్ణంరాజు తన కుమార్తె శిరీష పేరిట శిరీష చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ 70 మంది అనాథ విద్యార్థులకు ఉచితంగా హస్టల్ ఏర్పాటుచేసి చదివిస్తున్నారు. ఒకటో తరగతి నుంచి పాలిటెక్నిక్, బీ టెక్ వరకు అనాథలను ట్రస్టులో చదివిస్తున్నారు.