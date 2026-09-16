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Ganesh Immersion: గణేశ్ ఉత్సవాల్లో తీవ్ర విషాదం.. చెరువులో గణనాథుడితో మునిగి ఆరుగురు విద్యార్థుల జల సమాధి

Six Students Dead In Ganesh Immersion: వినాయక చవితి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుండగా.. ఉత్సవాల్లో మూడో రోజు తీవ్ర విషాద సంఘటన చోటుచేసుకుంది. నిమజ్జనానికి వెళ్లిన విద్యార్థులు చెరువులో మునిగి మృతిచెందారు. ముగ్గురు విద్యార్థులు మృతిచెందినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 16, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:53 PM IST
Ganesh Immersion: గణేశ్ ఉత్సవాల్లో తీవ్ర విషాదం.. చెరువులో గణనాథుడితో మునిగి ఆరుగురు విద్యార్థుల జల సమాధి
Image Credit: Students Dead In Lake At Patancheru

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ganesh Immersion: గణేశ్ ఉత్సవాల్లో తీవ్ర విషాదం.. చెరువులో గణనాథుడితో మునిగి ఆరుగురు విద్యార్థుల జల సమాధి
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