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Train Cancelled Warangal: రైలు ప్రయాణికులకు అలర్ట్..రేపు హైదరాబాద్ వెళ్లే పలు రైళ్లు రద్దు..అక్కడ స్పెషల్ ట్రైన్స్!

Train Cancelled Warangal: వినాయక చవితి, దసరా పండుగల నేపథ్యంలో ప్రజల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని రైల్వేశాఖ ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రవేశపెట్టింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ముఖ్యమైన పట్టణాలను కలుపుతూ రైల్వే శాఖ కొన్ని స్పెషల్ ట్రైన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకురాగా.. ఇప్పుడు కొన్ని రైళ్లను పాక్షికంగా.. మరికొన్ని రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు సమాచారం అందుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 19, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:17 PM IST
Train Cancelled Warangal: రైలు ప్రయాణికులకు అలర్ట్..రేపు హైదరాబాద్ వెళ్లే పలు రైళ్లు రద్దు..అక్కడ స్పెషల్ ట్రైన్స్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Train Cancelled Warangal: రైలు ప్రయాణికులకు అలర్ట్..రేపు హైదరాబాద్ వెళ్లే పలు రైళ్లు రద్దు..అక్కడ స్పెషల్ ట్రైన్స్!
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