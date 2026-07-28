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Trainee IPS Row: నేను ఎక్కడికి పారిపోలేదు.!. ఆరోపణలపై స్పందించిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

Uday krishna reddy case: మీడియాలలో వచ్చిన కథనాలతో తన నానమ్మ తీవ్రంగా అనారోగ్యంకు గురైందని ట్రైనీ ఐపీఎస్ తెలిపాడు. తనను చూసేందుకు సొంత గ్రామమైన ప్రకాశంజిల్లా ఊళ్లపాలెంకు వెళ్లానని చెప్పాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 28, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:46 PM IST
Trainee IPS Row: నేను ఎక్కడికి పారిపోలేదు.!. ఆరోపణలపై స్పందించిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?
Image Credit: Traineeipsudaycasehyderabad

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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