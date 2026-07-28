/ Trainee IPS Row: నేను ఎక్కడికి పారిపోలేదు.!. ఆరోపణలపై స్పందించిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

Trainee ips uday krishna reddy case latest Update: హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో ఇద్దరు ట్రైనీ ఐపీఎస్ ల మధ్య రచ్చ సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై ఇప్పటికే బాధితురాలు అత్తాపూర్ పోలీసులకు తన వేధింపుల ఘటనపై ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై పోలీసులు విచారణ సైతం ప్రారంభించారు. దీనిలో అనేక నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. తొలుత ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్టా రెడ్డి తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని పేర్కొన్నాడు. ఆ తర్వాత సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశాడని వార్తలు వచ్చాయి. ఆతర్వాత మద్యం మత్తులో సూసైడ్ నోట్ రాశాడని వైద్యులు తెలిపారు.
మరోవైపు ట్రైనీ మహిళ ఐపీఎస్ పెళ్లైన కూడా తనతోనే రిలేషన్ కొనసాగించిందని చెప్పాడు. తన వద్ద అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయని కూడా వెల్లడించారు. ఆమె చేస్తున్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవమని పేర్కొన్నాడు. చట్టం, న్యాయవ్యవస్థపై తనకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉందని తెలిపాడు. అంతే కాకుండా తనపై పెట్టిన కేసుల్ని క్వాష్ చేయాలని తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ సైతం ఉదయ్ దాఖలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఈ కేసును అత్తాపూర్ పోలీసులు షీటీమ్ కు బదిలీ చేశారు.
ఇక ఈ ఘటనపై విచారణకు ఉదయ్ కు నోటీసులు ఇచ్చేందుకు హైదరాబాద్ పోలీసులు ప్రయత్నించాడు. కానీ ఆయన అడ్రస్ లలో అందుబాటులో లేక పొవడంతో పోలీసులు వెనుదిరిగారు. దీంతో ఉదయ్ పరారయ్యాడని పలు మీడియాల్లో వార్తలువచ్చాయి. దీనిపై తాజాగా.. ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి స్పందించారు.
గత కొన్ని రోజులుగా మీడియాల్లో వస్తున్న కథనాలు చూసి తన నానమ్మ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైందని వెల్లడించాడు. ఆమెను చూసేందుకు తన సొంత గ్రామంకు ప్రకాశంజిల్లా ఊళ్లపాలెంకు వచ్చినట్లు తెలిపారు. తనకు చట్టం, న్యాయవ్యవస్థపై పూర్తిగా భరోసా ఉందని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. తన నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకుంటానని ఉదయ్ ధీమా వ్యక్తం చేశాడు.
ప్రస్తుతం కేసు కోర్టు పరిధిలో ఉన్నందున దీనిపైన ఎక్కువగా మాట్లాడలేనని ఉదయ్ కృష్టా రెడ్డి పేర్కొన్నాడు. పోలీసులకు సహాకరించేందుకు హైదరాబాద్ కు వస్తున్నట్లు తెలిపాడు. దీంతో గత కొన్ని రోజులుగా ఆయన పరరయ్యాడన్న వార్తలకు మాత్రం చెక్ పడినట్లైంది.
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