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Trainee IPS Uday Case: ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి‌పై కుట్రలు చేస్తున్నారు.. ట్రైనీ ఐపీఎస్ సోదరుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

IPS Uday krishna Reddy Case row: తన సోదరుడు ఉదయ్ ను కావాలనే కుట్రచేసి కేసులో ఇరికించారంటూ ట్రైనీ ఐపీఎస్ సోదరుడు ప్రణయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆరోపించాడు. పోలీసుల విచారణలో అసలు నిజాలు వెలుగులోకి వస్తాయన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 20, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:19 PM IST
Trainee IPS Uday Case: ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి‌పై కుట్రలు చేస్తున్నారు.. ట్రైనీ ఐపీఎస్ సోదరుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: Traineeipsudaycasehyderabad

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Trainee IPS Uday Case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సోదరుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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