Trainee ips Uday krishna reddy case: హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో చోటు చేసుకున్న లైంగిక వేధింపుల ఘటన పోలీస్ శాఖలో తీవ్ర కలకలంగా మారింది. ఈ క్రమంలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ తన బంధువుల ఇంట్లో ఈ రోజు ఆత్మాహత్య యత్నంకు పాల్పడ్డాడు. ప్రస్తుతం వైద్యులు అతనికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉదయ్ కొలుకుంటున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో తన సోదరుడు ఉదయ్ పై చేస్తున్న ఆరోపణలపై ట్రైనీ ఐపీఎస్ సోదరుడు ప్రణయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తన సోదరుడిపై కావాలని కుట్రతో ఈ విధంగా కేసులో ఇరికించాడని చెప్పాడు.
మహిళా ట్రైనీ చేసిన ఆరోపణలు నిరాధారమని, నిజాన్ని నిరూపించే చాటింగ్లు, వీడియోలు ఉదయ్ వద్ద కూడా ఉన్నాయని పేర్కొన్నాడు. చట్టంపై తమకు నమ్మకం ఉందని నిజనిజాలు తొందరలోనే బైటకు వస్తాయన్నాడు. ఉదయ్.. కానిస్టేబుల్ స్థాయి నుంచి ఎన్నో కష్టాలు పడి ఉదయ్ ఐపీఎస్ స్థాయికి చేరుకున్నాడన్నాడు.
అసలు.. నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య ఒక మహిళా ట్రైనీని గదిలోకి బలవంతంగా తీసుకెళ్లి కత్తితో బెదిరించడం ఎలా సాధ్యమవుతుందన్నాడు. మహిళ ట్రైనింగ్ కు సంబంధించిన చాట్ లు, వీడియోలు తమ వద్ద కూడా ఉన్నాయన్నాడు. ఇక ఉదయ్ బీపీ, పల్స్ నార్మల్ గా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. అతను పూర్తిగా కొలుకొవడానికి 24 గంటల సమయం పడుతుందని వైద్యులు తెలిపారు.
మరొవైపు నేషనల్ పోలీస్ అకాడమి తన అన్నను సస్పెండ్ చేయలేదని, ఆయన ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ లీవ్ (ఈఓఎల్)పై ఇంటికి వచ్చారని ప్రణయ్ తెలిపాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు ట్రైనీ ఐపీఎస్ ల ఘటనను సీరియస్ గా విచారిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.