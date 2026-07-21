/IPS Uday Krishna Reddy: హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి.. కేసుల్ని కొట్టివేయాలని పిటిషన్..

Trainee IPS Uday krishna reddy case update: హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో మహిళ ట్రైనీ ఐపీఎస్ పై.. తోటి ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి లైంగిక వేధింపుల అంశంలో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.
తనపై పెట్టిన కేసులు అన్ని కొట్టివేయాలని ఉదయ్ తెలంగాణ హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. దీనిపై బుధవారం రోజు ధర్మాసనం విచారించనుంది. ఇప్పటికే తనను అన్యాయంగా ఈ కేసుల్లో ఇరికించారని, అంతిమంగా న్యాయం గెలుస్తుందని ట్రైనీ ఐపీఎస్ ట్విట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి ఎస్ ఆర్ నగర్ లోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
అసలు వివాదం ఏంటీ..?..
నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో ట్రైనీ మహిళ ఐపీఎస్ అధికారిణి తనను ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడని, ప్రైవేటు వీడియోలు తీసి తన భర్తకు పంపాడని అత్తాపూర్ పీఎస్ లో బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ విషయం తెలిసినప్పటి నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడికి గురైన ఉదయ్, ఆదివారం అమీర్పేట్లోని తన స్నేహితురాలి గదికి వెళ్లి ఆతర్వాత అధిక మోతాదులో మద్యం తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత స్పృహ కోల్పోవడంతో సూసైడ్ కు యత్నించాడని ప్రచారం జరిగింది.
ఆ తర్వాత స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. ట్రైనీ ఐపీఎస్ రాసిన డెత్ నోట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇద్దరు పరస్పర అంగీకారంతోనే లివింగ్ రిలేషన్ లో ఉన్నామని దానిలో రాసుకొచ్చాడు. ఆమె పెళ్లైన తర్వాత కూడా తన గదిలోకి వచ్చేదని పేర్కొన్నాడు.
తన దగ్గర వాట్సాప్ చాట్ లు, వీడియోలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పాడు.
అంతిమంగా న్యాయం గెలుస్తుందన్నాడు. తన ఆత్మహత్యాయత్నానికి ఆ మహిళతో పాటు మరో నలుగురు కారణమని నోట్ లో రాసుకొచ్చాడు. దీనిపై ఎన్ పీ ఏ తోపాటు పోలీసులు సైతం సీరియస్ గా విచారణ చేపట్టింది.ఈ క్రమంలో తాత్కాలికంగా నేషనల్ పోలీసు అకాడమి ఉదయ్ ను సస్పెండ్ చేసింది. పోలీసులు ఈ ఘటనలో.. సీసీటీవీ ఫుటేజీలను, ఫోన్ కాల్, వాట్సాప్ చాట్ లను విశ్లేషించి నిజానిజాలు తేల్చేపనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
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