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IPS Uday Krishna Reddy: హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి.. కేసుల్ని కొట్టివేయాలని పిటిషన్..

Trainee IPS Uday krishna reddy  case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. మరోవైపు ఈ ఘటన డిపార్ట్ మెంట్ లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 21, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:38 PM IST
IPS Uday Krishna Reddy: హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి.. కేసుల్ని కొట్టివేయాలని పిటిషన్..
Image Credit: Traineeipsudaycasehyderabad

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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IPS Uday Krishna Reddy: హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి.. కేసుల్ని కొట్టివేయాలని పిటిషన్..
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