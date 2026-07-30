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  • /Uday Krishna Reddy: చాలా మంది అమ్మాయిలకు వేధింపులు.!. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి రిమాండ్ రిపోర్టులో బైటపడ్డ షాకింగ్ విషయాలు..

Uday Krishna Reddy: చాలా మంది అమ్మాయిలకు వేధింపులు.!. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి రిమాండ్ రిపోర్టులో బైటపడ్డ షాకింగ్ విషయాలు..

Trainee IPS Case: ఇంస్టాగ్రామ్ లో ముందుగా ఇద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడింది ..ఆ తర్వాత జాతీయ పోలీస్ అకాడమిలో దగ్గరయ్యారు. ఉదయ్ జీవిత చరిత్ర చూసి మహిళ అధికారిణి పరిచయం పెంచుకుంది.ఈ క్రమంలో  కొన్ని రోజుల పాటు వీరిద్దరి మధ్య రిలేషన్ కొనసాగింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 30, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:30 PM IST
Uday Krishna Reddy: చాలా మంది అమ్మాయిలకు వేధింపులు.!. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి రిమాండ్ రిపోర్టులో బైటపడ్డ షాకింగ్ విషయాలు..
Image Credit: udaykrishnareddycase

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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