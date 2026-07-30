/Uday Krishna Reddy: చాలా మంది అమ్మాయిలకు వేధింపులు.!. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి రిమాండ్ రిపోర్టులో బైటపడ్డ షాకింగ్ విషయాలు..

Trainee ips Uday krishna reddy remand report: హైదరబాద్ లో నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలోని ట్రైనీ ఐపీఎస్ ల మధ్య వివాదంలో కొత్త ట్విస్టులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉదయ్ ఉప్పర్ పల్లి కోర్టు ముందు హజరుపర్చగా 14 రోజుల రిమాండ్ ను విధించారు. ప్రస్తుతం ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి చంచల్ గూడ జైలులో ఊచలు లెక్కిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ట్రైని ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇంస్టాగ్రామ్ లో ముందుగా ఇద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత జాతీయ పోలీస్ అకాడమిలో దగ్గరయ్యారు.
ఉదయ్ జీవిత చరిత్ర చూసి మహిళ అధికారి దగ్గరైంది. ఇద్దరి మధ్య చాలా కాలం పాటు రిలేషన్ కొనసాగింది.
కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇద్దరు మధ్య విభేదాలు రావడంతో ఉదయ్ ను దూరం పెట్టింది. దీంతో అతను మరింత రెచ్చిపోయాడు. ఎవరితో అయిన మాట్లాడితే దాడులుచేసేవాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారిని పై దాడి చేసిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. జాతీయ పోలీస్ అకాడమీ ఇద్దరు విడిపోయారు. ముస్సూరీలో జరిగిన ట్రైనింగ్ లో మళ్లీ ఇద్దరూ కలుసుకున్నారు.
అప్పటినుంచి ఇద్దరు మధ్య సంబంధాలు కొనసాగాయి. కొద్దిరోజులు బాగానే ఉన్నా తర్వాత ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి బాధితురాలని తరచూ అనుమానం తో వేధించేవాడు. ఆ తర్వాత పలు మార్లు ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని ఎమోషనల్ గా బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు. మే నెలలో మహిళా ట్రేని ఐపీఎస్ కు వివాహంజరిగింది.ఆ తర్వాత కూడా వేధింపులు ఆగలేదు. దీంతో బాధితురాలు భర్త సహకారంతో అత్తాపూర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మరికొంత మంది అమ్మాయిలతో ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి చాటింగ్ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
చాలామంది అమ్మాయిలని ఉదయ్ వేదించినట్లు కూడా గుర్తించారు. పోలీస్ అకాడమీ లో ఉన్న ట్రైనింగ్ లో మహిళా ఐపీఎస్ అధికారులను కూడా ఉదయ్ వేధించినట్లు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.దీంతో పోలీసులు నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ సిబ్బంది , పలువురు ట్రైనీ ఐపీఎస్ లను విట్నెస్ లుగా చేర్చారు.
అశోక్ నగర్ లో Abhyas ఐఎఎస్ అకాడమీ ను ఉదయ్ నడుపుతున్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో పోలీసులు అశోక్ నగర్ లోని ఉదయ్ నివాసం లో సోదాలు నిర్వహించారు. అక్కడ ఒక సెల్ ఫోన్, ల్యాప్ టాప్ స్వాధీనంచేసుకున్నారు. ఆ సెల్ ఫోన్ లోనూ కొన్ని వీడియోలను ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సేవ్ చేసుకున్నట్లు గుర్తించారు. ఉదయ్ సెల్ ఫోన్, ల్యాప్ టాప్ లని FSL కు పోలీసులు పంపనున్నారు.
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