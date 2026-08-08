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ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలనం.. సజ్జనార్‌ ఎన్‌కౌంటర్‌ చేయిస్తానని బెదిరింపులు

Trainee IPS Uday Krishna Reddy Serious Allegations On VC Sajjanar: తోటి ఐపీఎస్‌ శిక్షకురాలితోపాటు మరికొందరు మహిళలను లైంగికంగా వేధించారనే ఆరోపణలతో అరెస్టయిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సజ్జనార్‌ ఎన్‌కౌంటర్‌ చేస్తానని బెదిరింపులకు పాల్పడినట్లు వెల్లడించారు. కస్టడీలో అతడి ఆరోపణలు సంచలనం రేపుతున్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 08, 2026, 12:27 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:27 AM IST
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలనం.. సజ్జనార్‌ ఎన్‌కౌంటర్‌ చేయిస్తానని బెదిరింపులు
Image Credit: Trainee IPS Uday Krishna Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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