Trainee IPS Uday Krishna Reddy: ఐపీఎస్ శిక్షణలో ఉన్న తోటి అధికారిణితో అనుచితంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా లైంగికంగా వేధింపులకు పాల్పడిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడం సంచలనం రేపుతోంది. తనను ఎన్కౌంటర్ చేయిస్తానని సజ్జనార్ కుటుంబసభ్యులను బెదిరింపులకు పాల్పడినట్లు పోలీస్ కస్టడీలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి చెప్పడం కలకలం రేపుతోంది.
అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కస్టడీ ముగిసింది. కస్టడీ ముగిసిన అనంతరం మెజిస్ట్రేట్ ముందు పోలీసులు హాజరుపరిచారు. నిన్న రాత్రి ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని విచారించేందుకు అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కు సీపీ సజ్జనార్ వెళ్లారు. అయితే విచారణ సమయంలో చాలా అభ్యంతరకర మాటలు మాట్లాడారని పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్పై ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి మెజిస్ట్రేట్కి ఫిర్యాదు చేశారు.
కస్టడీ సమయంలో విచారణ చేసిన ప్రతి పోలీసుపై ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఫిర్యాదు చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఫిర్యాదును మెజిస్ట్రేట్ తీసుకున్నారు. మెజిస్ట్రేట్ నుంచి అందరినీ న్యాయమూర్తి బయటకు పంపించారు. ఈ సందర్భంగా న్యాయమూర్తి ఎదుట బోరున విలపించారు. కమిషనర్ సజ్జనార్తో పాటు విచారణ చేసిన పోలీసులకి నోటీసు ఇవ్వాలంటూ మెజిస్ట్రేట్కి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. తనను ఎన్కౌంటర్ చేస్తానని కుటుంబసభ్యులను బెదిరించినట్లు ఫిర్యాదు చేశారు.
సీసీ కెమెరాలు లేని చోట విచారణ చేసినట్లు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆరోపించారు. రిటైర్డ్ ఏసీపీ పూర్ణచంద్రారావు విచారణలో ఎలా పాల్గొంటాడంటూ అడ్వకేట్ ప్రశ్నించారు. అడ్వకేట్లను కూడా చంపేస్తామని బెదిరించినట్లు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి అడ్వకేట్లు తెలిపారు. టాస్క్ఫోర్స్ కార్యాలయానికి తీసుకొని వెళ్లి టార్చర్ చేసినట్టు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి వివరించారు. 13 మంది తెలుగు ట్రైనీ ఐపీఎస్లు ఉన్నారని వారి జీవితాలు కూడా నాశనం చేస్తామని బెదిరించినట్లు కోర్టుకి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి అత్తాపూర్ ఇన్స్పెక్టర్కి షోకాజ్ నోటీసు ఇచ్చారు. సీసీ టీవీ కెమెరాలు లేని చోట ఎలా విచారణ చేశారని న్యాయస్థానం ప్రశ్నించింది. రెండు రోజుల్లోగా వివరణ ఇవ్వాలని మెజిస్ట్రేట్ తెలిపారు.