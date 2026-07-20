Trainee ips uday krishna reddy Case: హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో లైంగిక వేధింపుల అంశం తెలంగాణలో సంచలనంగా మారింది. ఒక ట్రైనీ ఐపీఎస్.. తోటి మహిళ ఐపీఎస్ ట్రైనీని వేధించిన ఘటనతో డిపార్ట్ మెంట్ లో తీవ్ర దుమారంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే బాధితురాలు అత్తాపూర్ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేసింది. తనను ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి లైంగికంగా వేధించాడని, అసభ్యకరమెస్సెజ్ లు పంపాడని వాపోయింది. గదిలోకి లాక్కొని వెళ్లి మెడపై కత్తి పెట్టి, ప్రైవేటు ఫోటోలు తీసి తన భర్తకు పంపాడని చెప్పింది.
కండోమ్ లు తన ముఖంపై వేసి ప్రైవేటు పార్ట్ లను కూడా తాకాడని బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు విచారణన చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి నిన్న మోతినగర్ లోని తన బంధువుల ఇంటికి వెళ్లాడు. ఈ రోజు విషం తాగి ఆత్మహత్యకుయత్నించాడు. వెంటనే అతడ్ని స్థానిక ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అతని ఆరోగ్యం విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డిపై చర్యలు చేపట్టిన నేషనల్ పోలీస్ అకాడమి...
మహిళ ట్రైనీ ఐపీఎస్ పై లైంగిక ఆరోపణలపై నేషనల్ పోలీస్ అకాడమి సీరియస్ అయ్యింది. బాధిత యువతి ఫిర్యాదు మేరకు దీనిపై విచారించింది. సీసీ కెమెరాలతో పాటు, ఇతర ఆధారాలతో పాటు అన్ని ఎవిడెన్స్ సేకరించాక ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి పై ఆరోపణలు నిజమేనని ప్రివేలేజ్ కమిటీ నిర్ధారించింది.
ఈ నేపథ్యంలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డిని తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేసిన నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రివిలేజ్ కమిటీ నిర్ణయం మేరకు ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి ను NPA నుంచి అధికారులు పంపించివేశారు. సర్వీస్ లో జాయినింగ్ కు సంబంధించి డివోపిటీ దే తుది నిర్ణయం అంటున్న నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి పోస్ట్..
తనపై మహిళ ఐపీఎస్ చేస్తున్న ఆరోపణలు, ఫిర్యాదులు అన్ని అవాస్తవమని ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. చట్టంపై తనకు నమ్మకం ఉందని, న్యాయం గెలుస్తుందని రాసుకొచ్చాడు. మరోవైపు పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై విచారణకు పోలీసులు ఇప్పటికే ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి స్వస్థలమైన ప్రకాశం జిల్లాకు పోలీసులకు వెళ్లారు.
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