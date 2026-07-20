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Trainee IPS Uday Case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ కేసులో కీలక పరిణామం.. ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి‌పై సస్పెన్షన్ వేటు..

IPs Uday krishna reddy Case: నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ  ప్రివిలేజ్ కమిటీ నిర్ణయం మేరకు ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి ను NPA నుంచి అధికారులు  పంపించి వేశారు.  సీసీ కెమెరాలు ఆధారాలతో పాటు అన్ని ఎవిడెన్స్ సేకరించాక ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి పై ఆరోపణలు నిజమేనని ప్రివిలేజ్ కమిటీ నిర్ధారించింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 20, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:25 PM IST
Trainee IPS Uday Case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ కేసులో కీలక పరిణామం.. ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి‌పై సస్పెన్షన్ వేటు..
Image Credit: Traineeipsudaycasehyderabad

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Trainee IPS Uday Case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ కేసులో కీలక పరిణామం.. ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి‌పై సస్పెన్షన్ వేటు..
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