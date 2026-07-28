/IPS Uday Krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి అరెస్ట్..?.. మిర్యాలగూడలో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..

Trainee ips uday krishna reddy under Hyderabad police custody: హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో చోటు చేసుకున్న ఇద్దరు ట్రైనీ ఐపీఎస్ ల రచ్చలో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డిని హైదరాబాద్ పోలీసులు మిర్యాల గూడలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే ఆయనపై అత్తాపూర్ పీఎస్ లో జులై 18న వేధింపుల కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. కొన్ని రోజులుగా ఆయన పరారయ్యారని వార్తలు వచ్చాయి.
ఈ క్రమంలో ఆయన తన నానమ్మకు ఆరోగ్యం బాగాలేక పోవడంతో తన సొంతూరుకు వెళ్లానని క్లారిటీ ఇచ్చారు. పోలీసుల విచారణకు సహాకరిస్తానని వెల్లడించారు. తనకు చట్టం, న్యాయవ్యవస్థపై నమ్మకం ఉందని కూడా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసు కోర్టు పరిధిలో ఉందని, దీనిపైన ఎక్కువగా మాట్లాడలేదని తెలిపారు.
ఇప్పటికే ట్రైనీ ఐపీఎస్ కేసులో ట్విస్టుల మీద ట్విస్టు లు తెర మీదకు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోట్రైనీ ఐపీఎస్ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొవడంతో ఈ కేసులో రానున్నరోజుల్లో ఎలాంటి ట్విస్ట్ లు చోటు చేసుకుంటాయన్నదానిపై మరింత ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోవైపు ఈ కేసు దర్యాప్తును ఉమెన్స్ సేఫ్టీ వింగ్కు నగర పోలీస్ కమిషనర్ సీపీ సజ్జనార్ బదిలీ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
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