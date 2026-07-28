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IPS Uday Krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి అరెస్ట్..?.. మిర్యాలగూడలో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..

Trainee ips case: మిర్యాలగూడలో హైదరాబాద్ కు చెందిన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు  ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత తమ వాహనంలో హైదరాబాద్ కు తరలించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 28, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:12 PM IST
IPS Uday Krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి అరెస్ట్..?.. మిర్యాలగూడలో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..
Image Credit: Traineeipsudaycasehyderabad(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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