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Telangana Police Jobs: తెలంగాణ పోలీసు జాబ్ అభ్యర్థులకు మరో శుభవార్త.. దరఖాస్తు గడుపు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు..!

Telgangana police jobs application: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 7,437 పోస్టుల భర్తీ కోసం ఇటీవల టీఎస్ఎల్‌పీఆర్‌బీ జూలై 29న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.  ఈ క్రమంలో అభ్యర్తులకు పోలీసు నియామక మండలి మరో శుభవార్త చెప్పింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 08, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:03 PM IST
Telangana Police Jobs: తెలంగాణ పోలీసు జాబ్ అభ్యర్థులకు మరో శుభవార్త.. దరఖాస్తు గడుపు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు..!
Image Credit: tslprbjobs(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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