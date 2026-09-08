/Telangana Police Jobs: తెలంగాణ పోలీసు జాబ్ అభ్యర్థులకు మరో శుభవార్త.. దరఖాస్తు గడుపు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు..!

Telangana police jobs application Deadline Extended: తెలంగాణలో కొన్ని రోజులుగా నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు సర్కారు కొలువుల నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. పగలనక, రాత్రనక లైబ్రరీలు, స్టడీ రూమ్ లలో, హస్టల్ లు, గదులలో ఉండి మరీ ఎగ్జామ్ లకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హమీల మేరకు నోటిఫికేషన్ లను విడుదల చేస్తుంది. ముఖ్యంగా చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఖాకీ జాబ్ లపై ఎంతో ఆసక్తిని చూపిస్తారు. ఇటీవల తెలంగాణ పోలీస్ నియామక మండలి ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
షెడ్యూల్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ రేపటితో.. ఈ గడువు ముగియాల్సి ఉండగా, అభ్యర్థుల కోసం గడువును సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు అవకాశం కల్పించింది. తెలంగాణలో.. మొత్తం 7,437 పోస్టుల భర్తీ కోసం టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ జూలై 29న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.
దీనిలో సివిల్ కానిస్టేబుల్ (3,697), ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ (1,052), స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ కానిస్టేబుల్ (1,380), ఫైర్ ఫైటర్ (751), జైల్ వార్డర్ (208), ఎస్ఏఆర్ సీపీఎల్ (24) పోస్టులు ఉన్నాయి. మొత్తంగా ఈ జాబ్ ల కోసం.. ఇప్పటివరకు 3,38,336 మంది అభ్యర్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగా, వారిలో 2,88,530 మంది ఫీజు చెల్లించి దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు.
గడువు ముగిసే ఆఖరి రోజుల్లో దరఖాస్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని, దీనివల్ల టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని బోర్డు పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో అప్లికేషన్ గడువును పెంచినట్లు టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. పూర్తి వివరాల కోసం.. అభ్యర్థులు టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాలని కోరింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.