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TSLPRB Jobs 2026: తెలంగాణ పోలీసు జాబ్ అభ్యర్థులకు కీలక అలర్ట్.. అప్లికేషన్ల తేదీలు, ఫీజుల డిటెయిల్స్ ఇవే.!.

Telangana Si and constable jobs:  పోలీసు ఉద్యోగాలకు అర్హత కల్గిన అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ లో ఆగస్టు 19 నుంచి సెప్టెంబర్ 9 సాయంత్రం 5 వరకు ధరఖాస్తులు చేసుకొవచ్చని రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి అసత్య ప్రచారాల్ని నమ్మకూడదని తెల్చి చెప్పింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 01, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:22 PM IST
TSLPRB Jobs 2026: తెలంగాణ పోలీసు జాబ్ అభ్యర్థులకు కీలక అలర్ట్.. అప్లికేషన్ల తేదీలు, ఫీజుల డిటెయిల్స్ ఇవే.!.
Image Credit: telanganapolicejobstslprb

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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