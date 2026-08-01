/TSLPRB Jobs 2026: తెలంగాణ పోలీసు జాబ్ అభ్యర్థులకు కీలక అలర్ట్.. అప్లికేషన్ల తేదీలు, ఫీజుల డిటెయిల్స్ ఇవే.!.

Tslprb 7437 jobs online important application dates: తెలంగాణలో పోలీసు నియామక మండలి ఇటీవల భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. సివిల్ ఎస్సై, ఏఆర్ ఎస్సై, టీజీఎస్పీ ఏఆర్ఎస్సై, ఎస్ఏఆర్ సీపీఎల్ ఎస్సై, ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో ఏఎస్సై, సివిల్ కానిస్టేబుల్, ఏఆర్ కానిస్టేబుల్, ఎస్ ఏఆర్ సీపీఎల్ కానిస్టేబుల్, కానిస్టేబుల్ (డ్రైవర్) పీటీవో, కానిస్టేబుల్ (మెకానిక్) పీటీవో మొదలైన మొత్తంగా 7437 ఖాళీలకు గత వారం జులై 29న నోటిఫికేషన్ ను జారీ చేసింది. దీనికి అర్హత కల్గిన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 19 ఉదయం 8 నుంచి సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ సాయంత్రం 5 వరకు ఆన్ లైన్ లో ధరఖాస్తు చేసుకొవాలని పోలీసు నియామక మండలి బోర్డు చైర్మన్ వి. వి. శ్రీనివాస రావు ఐపీఎస్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
ఎస్సై,సివిల్, ఏఆర్, టీజీఎస్పీ, సార్సిపిఎల్, ఎస్పీఎఫ్, స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్, డిప్యూటీ జైలర్, ఏఎస్సై ఎఫ్ పీబీలకు తెలంగాణకు చెందిన ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఎగ్జామ్ ఫీ రూ. 750 గా, ఇతరులకు ఓసీ, బీసీ, ఇతరులు, రూ. 1,500 గా నిర్ణయించారు.
అలాగే కానిస్టేబుల్, ఫైర్ మెన్, వార్డర్, ఇతర డ్రైవర్, మెకానిక్ పోస్టులకు స్థానిక ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రుసుము రూ. 600 గా, ఇతరులకు రూ. 1,200 గా నిర్ణయించారు. పోలీసు నియామక మండలి ఆన్ లైన్ లో అధికారిక వెబ్ సైట్ లో అభ్యర్థులు ధరఖాస్తు చేసుకొవాలని నియామక మండలి సూచించింది.
ఫెక్ ప్రచారాలు నమ్మోద్దు..
ముఖ్యంగా పోలీసు జాబ్ ల రిక్రూట్ మెంట్ పూర్తిగా పారదర్శకంగా జరుగుతాయని బోర్డు చైర్మన్ పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి ఫెక్ వార్తల్ని నమోద్దన్నారు. ఎవరైన డబ్బులు ఆశచూపితే స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు. ఫిజికల్ ఈవెంట్స్, ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, మెరిట్ ఆధారంగా మాత్రమే ఉద్యోగాల భర్తీ ఉంటుందని పోలీసు రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు తెల్చి చెప్పింది.
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