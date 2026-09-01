Art director anand sai son arrested in hyderabad: ట్రాఫిక్ పోలీసులు తరచుగా జనాలకు వాహనాల్ని నెమ్మదిగా నడిపించాలని, ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించాలని చెబుతున్నారు. కానీ ఇప్పటికి కొంత మంది మాత్రం ట్రాఫిక్ నియమాల్ని మాత్రం పాటించడంలేదు. దీంతో కొన్నిసార్లు రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా అవుటర్ రింగ్ రోడ్ పరిధిలో రోడ్డు ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. కొంత మంది నెగ్లీజెన్సీ డ్రైవింగ్ వలన ఇతరులు ప్రమాదంలో పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని రాయదుర్గంలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.
ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్) రోటరీ నుంచి ఖాజాగూడ వైపు వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై ఈ ప్రమాదం జరిగింది. రోడ్డు దాటుతున్న నందులాల్ను వేగంగా వచ్చిన సందీప్ తన కారుతో ఢీకొట్టాడు. వెంటనే దీన్ని గమనించిన జైద్ షా ఖాద్రీ అనే విద్యార్థి, క్షతగాత్రుడైన నందులాల్ను తన కారులో ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు ప్రయత్నించాడు.
ఇంతలో వెనుక నుంచి వచ్చిన మహీంద్రా కారు వీరి వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. అయితే.. అప్పటికే గాయపడి ఉన్న నందులాల్.. ఈ రెండో ప్రమాదంలో మరింత తీవ్రంగా గాయపడిన అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ప్రమాదానికి కారణమైన మహీంద్రా కారు ఆపకుండా అక్కడి నుంచి వేగంగా వెళ్లిపోయింది. దీంతో అక్కడున్న కొంత మంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
వెంటనే రాయదుర్గం పోలీసులు రంగంలొకి దిగారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీల ఆధారంగా విచారణ చేపట్టారు. ఆ తర్వాత రెండు కార్లను పట్టుకున్నారు. దీనిలో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆనంద్ సాయి కుమారుడు సందీప్ కారును ఢీకొట్టి అక్కడ ఆగకుండా వెళ్లిపోయినట్లు గుర్తించారు. అతడ్ని అరెస్ట్ చేసి పీఎస్ కు తరలించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
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