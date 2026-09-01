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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ కలకలం.. టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడి కుమారుడు అరెస్ట్.!

Art Anand sai son arrested: టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు ఆనంద్ సాయి కుమారుడు సందీప్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన తర్వాత కనీసం తన వాహనాన్ని ఆపకుండా అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 01, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:50 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ కలకలం.. టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడి కుమారుడు అరెస్ట్.!
Image Credit: artdirectoranandsaisonarrested

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ కలకలం.. టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడి కుమారుడు అరెస్ట్.!
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