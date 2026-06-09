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Hyderabad Rain Tragedy: పాతబస్తీలో ఇద్దరు యువకులు మృతి.. హైదరాబాద్‌లో విషాదం మిగిల్చిన వర్షం

Rain Tragedy: Two Youth Dead With Electric Shock A Head Heavy Rain In Hyderabad: నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించిన తొలి రోజే హైదరాబాద్‌లో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది. కుండపోత వర్షానికి హైదరాబాద్‌లో ఇద్దరు యువకులు మృతిచెందారు. పాతబస్తీలో జరిగిన ఈ సంఘటన తీవ్ర విషాదం రేపగా.. పలుచోట్ల వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 09, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:31 PM IST
Hyderabad Rain Tragedy: పాతబస్తీలో ఇద్దరు యువకులు మృతి.. హైదరాబాద్‌లో విషాదం మిగిల్చిన వర్షం
Image Credit: Hyderabad Rain Tragedy Two Youth Dead

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad Rain Tragedy: ఇద్దరు యువకులు మృతి.. హైదరాబాద్‌లో విషాదం మిగిల్చిన వర్షం
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