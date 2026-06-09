Hyderabad Rains: వేసవికాలం ముగిసిన తర్వాత వచ్చిన తొలి వర్షానికే హైదరాబాద్లో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో కురవడంతో హైదరాబాద్ అతలాకుతలమైంది. భారీ వర్షానికి అన్నీ ప్రాంతాలు తడిసి ముద్దవగా ఈ వర్షం ప్రభావంతో పలుచోట్ల విషాద సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. పాతబస్తీలోని ఓ ప్రాంతంలో ఇద్దరు యువకులు మృతిచెందగా.. మరికొన్ని చోట్ల చెట్లు కూలిపోగా.. ఒక చోట కమాన్ కుప్పకూలింది.
హైదరాబాద్లో వర్షానికి విద్యుత్ తీగలు కిందపడడంతో ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందారు. పాతబస్తీలోని బండ్లగూడలో ఉన్న రాయల్ సీ హోటల్ సమీపంలో వర్షానికి విద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి. అయితే ఆ విషయం తెలియని జాఫర్ (25), అబూ (16) అప్పుడే ఆటోలో నుంచి కిందకు దిగారు. దిగిన వారు నీళ్లలో పడి ఉన్న విద్యుత్ తీగలు తగిలి ఆ ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందారు. వెంటనే స్పందించిన స్థానికులు వారిని ఆస్పత్రికి తరలించేలోపు చనిపోయారు. ఈ సంఘటనతో అక్కడ ఒక్కసారిగా భయాందోళన నెలకొంది. వెంటనే స్థానికులు నీళ్లలో పడిన విద్యుత్ తీగలు తొలగించారు. విద్యుత్ శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
కూలిన కమాన్, చెట్లు
హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీలో వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. చత్తాబజార్లోని చిన్న కమాన్ కూలిపోగా.. ఆ సమయంలో ఎవరూ రోడ్డుపై లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదమే తప్పింది. భారీ వర్షంతో హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు నేలకొరిగాయి. ముషీరాబాద్లో ఈదురుగాలులు, వర్షానికి విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. రాంనగర్లోని వీఎస్టీ రోడ్డులో భారీ వృక్షం కూలిపోగా.. హైదర్గూడ ప్రాంతంలో మరో చెట్టు నేలకొరిగింది.
స్తంభించిన ట్రాఫిక్
వర్షం దంచికొట్టడంతో హైదరాబాద్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. హైదరాబాద్లోని అమీన్పూర్, రాయ్దుర్గ్, ఖైరతాబాద్, కూకట్పల్లి, లింగంపల్లి, మియాపూర్, ముషీరాబాద్, లక్డీకాపూల్, సరూర్నగర్, కోఠి, అబిడ్స్, బషీర్బాగ్, హిమాయత్నగర్, ట్యాంక్బండ్, నారాయణగూడలో వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించాయి. ఐటీ కారిడార్లోని గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీలో స్తంభించిన వాహనాల రాకపోకలు. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, ఫిల్మ్నగర్లో కూడా వాహనదారుల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇక మియాపూర్, కేపీహెచ్బీకాలనీ, కూకట్పల్లి, వై జంక్షన్, ఎర్రగడ్డ, అమీర్పేట, పంజాగుట్ట ప్రాంతాల్లో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి.
అత్యధిక వర్షపాతం
తొలికరి రోజే హైదరాబాద్లో వర్షం దంచికొట్టింది. దీంతో హైదరాబాద్లో అత్యధిక వర్షపాతం బన్సీలాల్పేట్లో నమోదైంది. 87.3 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కాగా.. విఠల్వాడిలో 78.8 మి.మీ, జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయం 78.0 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది.