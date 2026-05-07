Ugli Story: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘అగ్లీ స్టోరీ’ ట్రైలర్.. మే 22న విడుదల..

నందు, అవికా గోర్ లీడ్ రోల్లో లవ్ లో డిఫరెంట్ యాంగిల్ ను ప్రెజెంట్ చేస్తూ తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అగ్లీ స్టోరీ’. రీసెంట్ గా ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను డైరెక్టర్ సాగర్ కే చంద్ర రిలీజ్ చేశారు. ఇంటెన్స్ నెరేషన్, బలమైన ఎమోషన్స్, ఊహించని ట్విస్టులతో ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను ఎంగేజ్ చేయడం పక్కా డైరెక్టర్ సాగర్ చంద్ర ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఈ సినిమా మేకర్స్ ను అభినందించారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. సంగీత దర్శకుడు శ్రావణ్ భరద్వాజ్ ఈ చిత్రానికి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ తో పాటు ఆర్ఆర్ అందించారు.
ఓ వైపు ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తూనే సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. రియా జియా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమా కచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రకటించారు. ఈ వేడుకలో టీం సినిమా ఔట్ పుట్ పై సంతోషం వ్యక్తం చేసారు.
డైరెక్టర్ ప్రణవ స్వరూప్ మాట్లాడుతూ.. "ప్రతి ప్రేమకు ఓ చీకటి వైపు ఉంటుంది. ఆ సత్యాన్ని బలంగా చెప్పడమే మా లక్ష్యమంటూ చెప్పుకొచ్చారు. నందు, అవికా నటన ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం అన్నారు. మా ప్రొడ్యూసర్లు సుభాషిణి, లక్ష్మణ్ ఈ సినిమా క్వాలిటీ విషయంలో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు. సినిమాకు కావాల్సిన సపోర్ట్ చేశారన్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా చూసి.. ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో మంచి సినిమా చూశామనే సంతృప్తి పొందుతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.అలాగే ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ చేసిన సాగర్ కె చంద్ర కి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
హీరో నందు మాట్లాడుతూ.. "ఈ పాత్ర నాకు కొత్త ఛాలెంజ్ అన్నారు. ఆసక్తికరమైన థ్రిల్లింగ్ సీన్స్తో ఈ స్టోరీ ఉంది. అవికా మంచి ఎమోషనల్ డెప్త్ త నటించింది. డైరెక్టర్ ప్రణవ ఈ సినిమాని చాలా బాగా తీశారు. నిర్మాణ విలువలు బాగా ఉన్నాయి.
అవికా గోర్ మాట్లాడుతూ.. "ఈ చిత్రం ద్వారా ప్రేమ యొక్క వాస్తవాలను చూపించాలనుకున్నాం. ట్రైలర్ చూశాక చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ఇంత అద్భుతమైన సినిమాలో అవకాశం రావడం నా అదృష్టం అన్నారు. డైరెక్టర్ ప్రణవకి, నిర్మాతలు సుభాషిణి, లక్ష్మణ్ కి రుణపడి ఉంటాను. మే 22న థియేటర్లలో కలుద్దాం అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాతలు సుభాషిణి,లక్ష్మణ్ తో సాగర్ చంద్ర పాటు పలువురు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
