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Bandi Sanjay VS Etela Rajender: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వర్సెస్ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ మధ్య వివాదం.!. రంగంలోకి అభయ్ పాటిల్..!

Etela Rajender VS Bandi Sanjay:  కొన్ని రోజులుగా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ , ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ మధ్య వివాదం పీక్స్ కు చేరిందని ప్రచారం జరుగుతుంది.ఈ క్రమంలో బీజేపీ నేతల మధ్య సయోధ్యను కుదర్చడానికి బీజేపీ వ్యవహారాల ఇంచార్జీ అభయ్‌ పాటిల్‌ రంగంలోకి దిగడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 18, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:26 PM IST
Bandi Sanjay VS Etela Rajender: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వర్సెస్ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ మధ్య వివాదం.!. రంగంలోకి అభయ్ పాటిల్..!
Image Credit: Etelameetswithbandisanjay

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Bandi Sanjay: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వర్సెస్ ఈటల మధ్య వివాదం రూమర్స్.. రంగంలోకి అభయ్ పాటిల్..
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