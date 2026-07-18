/Bandi Sanjay VS Etela Rajender: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వర్సెస్ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ మధ్య వివాదం.!. రంగంలోకి అభయ్ పాటిల్..!

Union minister Bandi Sanjay Vs Etela rajender row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం బీజేపీ దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తుంది. ఒకవైపు పార్టీ బలోపేతానికి పాటుపడుతునే మరోవైపు తెలంగాణలో ఎలాగైన బోణి కొట్టాలని బీజేపీ ముందుకు వెళ్తుంది. ఈ క్రమంలో గత కొన్ని రోజులుగా బీజేపీ కి చెందిన కీలక నేతల మధ్య అంతర్గత కుమ్ములాటలు జరుగుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బండి సంజయ్ వర్సెస్ ఈటెల రాజేందర్ వివాదం పీక్స్ కు చేరిందని వార్తలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు దీనిపై బీజేపీ హైకమాండ్ కూడా దీనిపై రంగంలోకి దిగింది. ఇద్దరు నేతల మధ్య సయోధ్య కుదిర్చే బాధ్యతల్ని బీజేపీ వ్యవహారాల ఇంచార్జీ అభయ్ పాటిల్ కు అప్పగించారు.
ఈ క్రమంలో బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్ నివాసంలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్, ఈటల రాజేందర్ తో భేటీ అయ్యారు. అంతర్గత సమావేశం నిర్వహించి ఇద్దరు నేతల మధ్య అభయ్ పాటిల్ సయోధ్యను కుదిర్చారు. అనేక అంశాలపై దీనిలో చర్చించుకున్నట్లు తెలుస్తొంది. రాష్ట్రంలో BJPకి సానుకూల వాతావరణం ఉందని, తెలంగాణ అభివృద్ధికి ప్రధాని మోదీ కట్టుబడి ఉన్నారన్నారు.
పార్టీలో నేతల మధ్య ఎలాంటి అంతర్గత విబేధాలు లేవని బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్ మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ తీరుతో ప్రజలు విసిగిపోయి కోపంగా ఉన్నారని, ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీల హామీలు నెరవేర్చలేదన్నారు. మరోవైపు ఈటల, బండి సంజయ్ తో సమావేశం తర్వాత.. అభయ్ పాటిల్ నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ నివాసంకు వెళ్లారు. అర్వింద్ నివాసంకు ఆయన వెళ్లడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
మరోవైపు .. ఈటల రాజేందర్ తన హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో బండి సంజయ్ పెత్తనం ఏంటని ఈటల రాజేందర్ గుర్రుగా ఉన్నారంట. మరోవైపు తనకు రావాల్సిన కీలక పదవులు కూడా రాకుండా బండి సంజయ్ చేశారని ఈటల తీవ్ర అసహనంతో ఉన్నారంట. మరోవైపు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తన అధ్యక్ష పదవి పోవడానికి ఈటల రాజేందరే కారణమని బండి సంజయ్ కూడా అసహనంతో ఉన్నారని టాక్ నడుస్తొంది. మొత్తంగా తెలంగాణ బీజేపీ నేతల వ్యవహరం రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.